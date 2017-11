Oroscopo del Giorno Giovedì 16 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 16 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: Adotta un approccio più oggettivo. La minaccia di perdere qualcuno ti spaventa. È giunto il momento di lasciare da parte le tue paure e capire che vivrai meglio senza questo peso sulle spalle.



TORO ⭐️⭐️ TOP: Le cose si stanno muovendo in direzioni opposte, tuttavia è possibile relazionarsi e trarre vantaggio da tutto. Non c’è niente di sbagliato nel mantenere aperte tutte le opzioni. Non lasciare che gli altri ti obblighino a cambiare il tuo cammino finché sei sicuro che le cose stanno funzionando bene.



GEMELLI ⭐️ TOP: Le parole possono contenere energia, quindi fai attenzione a quello che dici e come lo dici. Lo stato d’animo oggi richiede che le persone abbiano spazio per esprimersi. Permettigli di esprimere la loro libertà.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: In entrambi i modi che sceglierai, hai la forza giusta per lavorare, perciò smettila di agonizzare la tua decisione. Prenditi del tempo per affrontare i problemi. Abbi fiducia in ogni mossa che fai. Non preoccuparti se gli altri ti guarderanno negativamente.



LEONE ⭐️⭐️ TOP:Potresti sentirti come se qualcuno ti stesse dando uno schiaffo emotivo. Non reagire immediatamente mettendoti sulla difensiva. Farai molto meglio ad analizzare la situazione prima di concludere ciò che è giusto o sbagliato. I tuoi sentimenti sono preziosi.



VERGINE ⭐️ TOP: Potresti sentirti come se la tua batteria fosse esaurita oggi. Ti chiederai se quello che stai facendo vale la pena. Non disperare. Presto sarà un amico che ti aiuterà a fare il salto necessario. Una volta riavviato il motore, non ci sarà nessun arresto. Nessuno saprà che hai bisogno di aiuto a meno che tu non lo chieda.

BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Rivaluta quello a cui stai lavorando. Se è divertente, forse lo stai già realizzando senza neanche renderti conto. Il divertimento che cerchi è davanti a te.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: C’è molto potere quando scopri come essere parte integrante di due squadre opposte. In un primo momento potrà sembrare un tradimento essere parte di una, mentre aiuti l’altra. In realtà, stai aiutando te stesso imparando qualcosa da entrambe le situazioni. Prendi le migliori qualità da ciascuno. Quando è il momento di mettere insieme la tua squadra, avrai tutti i segreti necessari per riuscirci.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai una natura flessibile. Le altre persone potrebbero essere altrettanto malleabili come te, ma ora è la tua opportunità di prendere il comando. Sei alla linea di partenza aspettando che la gara cominci. Non aspettare che gli altri facciano il primo passo. Tieni le orecchie aperte. Non appena senti il “Via”, iniziare a correre più velocemente possibile.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il potere di trasformare la tua vita è molto potente. Ci sono molte opzioni disponibili. L’unico grande ostacolo che ti tiene fermo è il tuo stato d’animo emotivo. I tuoi sentimenti potrebbero essere troppo sensibili, ritardando le modifiche che sono necessarie al tuo avanzamento.



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Può sembrare che tutto si muove contro la tua traiettoria. Mentre vuoi muoverti a sud, il vento soffia ad ovest. Questo non significa che devi rinunciare al tuo obiettivo. Questo significa solo che potrebbe essere necessario affrontare qualcosa per imboccare la direzione giusta.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei così intento a mantenere la tua libertà che rifiuti di cedere quando dovresti. Considera l’altro lato dell’equazione prima di diventare così forte. Allo stesso tempo, non pensare automaticamente che solo perché sei in opposizione il tuo modo di pensare è necessariamente sbagliato.