Ristorante Magnolia Cesenatico: la Romagna conquista 2 stelle Michelin

Ristorante Magnolia Cesenatico nasce nel 2003 da un’idea di Alberto Faccani di coinvolgere i propri ospiti in un’esperienza di gusto inusuale fatta di divertimento, passione per i sapori puri e per gli abbinamenti armonici. Un luogo dove la tradizione locale incontra altri mondi, la creatività incontra la voglia di sperimentare e stupire, la cucina incontra l’arte.

Sono solo 400 in tutto il mondo i ristoranti con due stelle Michelin, e uno di questi ora è a Cesenatico. Nel corso della presentazione della “Rossa” al teatro Regio di Parma, a essere incoronato con il prestigioso riconoscimento è stato lo chef Alberto Faccani del Ristorante Magnolia Cesenatico, in viale Trento 31.