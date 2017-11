Oroscopo del Giorno Giovedì 23 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 23 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: La tua associazione con un gruppo potrebbe rendere possibile il tuo progresso spirituale oggi. Potrebbero sorgere problemi emotivi del passato, ma non disperare. Guardala come un’opportunità per rilasciare vecchi traumi che ti hanno limitato. Trascendere limiti di qualsiasi tipo – emotivo, spirituale o fisico – è un approccio particolarmente produttivo.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il denaro o altre risorse potrebbero essere messi a disposizione oggi per aumentare le prospettive di carriera o avanzamento nel tuo lavoro. Lo troverai molto incoraggiante. Questo è il momento di essere ambizioso. Hai quello che serve per andare avanti con qualsiasi cosa tu voglia fare.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Dubbi su una relazione romantica o di affari potrebbero avere un effetto energizzante su di te oggi. Sei determinato a risolvere eventuali problemi o disaccordi che potresti avere con il tuo partner. Probabilmente lo farai, poiché il successo attraverso la determinazione e il duro lavoro sono fortemente indicati.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: L’incertezza sul tuo futuro finanziario potrebbe farti sviluppare una sorta di piano di risparmio o investimento per darti più sicurezza. Probabilmente troverai l’aiuto di cui hai bisogno, dato che i pianeti di oggi mostrano che dovresti riuscire in tutto ciò che fai. Un leggero malessere potrebbe farti ricorrere a vitamine, erbe, yoga o qualche altro metodo di guarigione che ti rimetta in piedi.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Uno sforzo congiunto con il partner potrebbe portare a opportunità creative. Ti senti pieno di energia e pronto ad affrontare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa inizi oggi, in particolare i progetti creativi, dovrebbe riuscire, nonostante tutti gli ostacoli che si presentano.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti avere un impulso irresistibile nel mettere ordine in casa. Vuoi dare una pulizia approfondita, fare un pò di decorazioni, o forse fare alcune riparazioni minori ma necessarie. Un nuovo oggetto, una scultura o un dipinto, potrebbe ispirare questo desiderio. La tua casa apparirà favolosa!



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Un compito o un obiettivo specifico potrebbe farti fare molte chiamate, scrivere un sacco di lettere o fare un sacco di giri in macchina. Ti senti particolarmente determinato. Avrai successo in questo o in qualsiasi altro tentativo che farai oggi. Le conversazioni saranno produttive e potrebbero spronarti a nuovi progetti.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Se hai pensato di lavorare fuori casa, questo è il momento di mettere in azione i tuoi piani. Tutto ciò che riguarda i soldi o la casa potrebbe avere successo ora. Tutti i segnali indicano che il tuo duro lavoro e la tua determinazione porteranno i risultati che desideri. Un visitatore più anziano potrebbe passare, magari con consigli o idee che vorrai prendere in considerazione.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Anche se di tanto in tanto vuoi trascorrere un’intera giornata da solo, oggi non è il momento giusto per farlo. Hai in mente molti obiettivi specifici di cui ti prenderai cura oggi, magari coinvolgendo la scrittura o la conversazione. Questo è un ottimo momento per iniziare quasi ogni tipo di progetto. I pianeti indicano il successo in qualunque cosa proverai.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Talenti sconosciuti o talenti che non sapevi di avere ti porteranno ad un aumento del reddito, se sei disposto a metterci un pò di duro lavoro. Ciò porterà indubbiamente ad una maggiore sicurezza di te stesso, scatenando un effetto domino che renderà più luminoso il tuo futuro. Qualunque cosa succeda oggi, per quanto possa sembrare strana, seguila!



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Una comunicazione inconsapevole di un amico potrebbe portarti su un percorso che ti cambierà la vita. Ciò potrebbe comportare opportunità di business o potresti scoprire un nuovo interesse o un nuovo gruppo a cui vorresti aderire. Qualunque cosa sia, potrebbe catturare la tua attenzione e mantenere le tue energie concentrate per molto tempo. Questo dovrebbe essere uno sviluppo positivo.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Qualunque difficoltà possa essere sorta negli ultimi giorni, hai il potere di superarla. La tua energia fisica è buona, non ti stresserai. Probabilmente andrai avanti e ti prenderai cura di ogni lavoro di routine che si presenta. Se hai pensato di iniziare un nuovo progetto, questo è il giorno giusto per farlo. Gli ostacoli non ti fermeranno.