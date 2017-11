Oroscopo del Giorno Venerdì 24 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 24 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Probabilmente ti sentirai un pò perso oggi. Dovrai prendere una decisione per il futuro e la tua vita ne sarà fortemente influenzata. Dovresti ascoltare i tuoi desideri? O dovresti provare a tenere a freno i tuoi sentimenti e prendere la via più pratica? È qualcosa a cui devi pensare.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi cambierai il tuo approccio alle relazioni. In passato, erano basate su sentimenti, ma ora deciderai che devono essere più razionali. Potresti sentire che questo improvviso cambiamento di atteggiamento potrebbe sminuire la tua felicità, ma potrebbe anche portare a relazioni più forti e stabili.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai deciso di lasciarti andare. Sei stanco di essere una persona perfettamente controllata. Non vuoi più frenare i tuoi impulsi! Qualcosa nell’aria è cambiato. Puoi esprimere liberamente le tue esigenze. Parla con il tuo partner dei tuoi desideri. La tua relazione può trarre beneficio solo dal tuo stato d’animo attuale.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Gli attuali aspetti planetari potrebbero cambiare il tuo approccio alla vita. Quasi obbligatoriamente, dovrai approfondire le relazioni con le persone che hai incontrato di recente. Probabilmente sarai attratto da uno di loro, ma fai attenzione, perché questa persona potrebbe non sentirsi allo stesso modo coinvolto da te. Guarda il lato positivo. Perché sprecare le tue energie su qualcuno a cui non importa di te?

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️TOP:Potrebbe esserci un aspetto della tua natura che ignori. Devi sempre essere il responsabile di una relazione. Sarebbe saggio cambiare direzione. La configurazione planetaria può aiutarti a farlo ora. Le persone saranno molto più ricettive al tuo fascino naturale se riesci a cambiare il tuo atteggiamento di controllo!



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Non lasciare che le tue emozioni abbiano la meglio su di te oggi. Se riesci a sfruttarle al meglio, avrai la forza vitale di dieci persone. Puoi essere invincibile. Puoi fare tutto ciò che vuoi e nessuno può fermarti.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Finalmente oggi, saprai cosa si prova ad essere responsabile delle cose. Sentirai persino che sei nato per farlo. In ogni caso, coordinerai magnificamente la giornata. Sei il maestro che dirige un’intera orchestra. Dirai a quelli intorno a te cosa fare. Non è divertente sperimentare un tale potere personale?



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: A differenza di altre occasioni, oggi mostrerai i tuoi veri sentimenti. Anche quando li nascondi sono ancora lì, nel profondo di te. Potresti pensare che mostrare i tuoi sentimenti sia un segno di debolezza, ma oggi mostrerai al mondo che il tuo cuore non è fatto di pietra e ti lascerai andare.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo comportamento sta per migliorare la tua vita amorosa. Non sei più appeso al tuo corpo. Non sei più distratto da esso durante i momenti di passione. Ti concentrerai e godrai il qui e ora, e non ti perderai nei tuoi pensieri come al solito. Sei una nuova persona che sta per sperimentare i piaceri della vita.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Avrai molta resistenza nelle prossime settimane. La tua energia aumenterà, grazie ai transiti planetari prevalenti. Credi nei tuoi desideri romantici e nella tua creatività. Dovresti cercare di mantenere il controllo delle situazioni. Non lasciare che le emozioni tue o di qualcun altro prendano il sopravvento sulla tua vita.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei una persona sensuale. Hai una forte forza emotiva. Oggi quell’energia aumenterà e si esprimerà vigorosamente. Le persone che incontri saranno stupite dal tuo potere. Potresti facilmente sedurre il mondo intero. Cerca di mantenere l’energia sotto controllo. Potresti essere sbilanciato e cadere in una situazione di cui potresti pentirti.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Ami incontrare nuove persone e parlare con loro, ma raramente ti coinvolgi personalmente. Tieni una certa distanza tra te e la persona con cui stai parlando. Oggi ti chiederai se stai perdendo esperienze interessanti controllando le tue emozioni così strettamente, oppure se le tue difese sono alte per una buona ragione.