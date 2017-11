Oroscopo del Giorno Sabato 25 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Sabato 25 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai una piacevole giornata che ti aspetta. Le persone possono essere un pò meno giocose, ma saranno sempre più premurose nei loro rapporti. È così che ti piacciono! Tutto ti è favorevole per esprimere i tuoi sentimenti a qualcuno di vicino. Fallo ora! Questa atmosfera durerà solo pochi giorni.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Dovresti aspettarti di sentire calore nei confronti delle altre persone oggi. I tuoi parenti avranno qualcosa di particolarmente tenero e premuroso nei tuoi confronti. È come se le persone fossero improvvisamente molto più attente e sensibili. L’universo è come una grande famiglia felice. Puoi fare affidamento sulle altre persone. Non aver paura di parlare dei tuoi sentimenti più intimi con un amico.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Non rimarrai deluso oggi. Nei prossimi giorni metterai da parte il tuo modo di pensare analitico e lascerai che i tuoi sentimenti ti guidino. Sarai attento alle persone che ami. Se qualcuno ha bisogno del tuo aiuto, può contare su di te. Risparmiati però la lezione su quello che hanno fatto di sbagliato!



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi è un giorno fantastico per la creatività. Sei produttivo, anche se ciò che hai creato è solo un riflesso delle ultime mode. Questo è uno dei tuoi svantaggi, poiché ti impedisce di essere fedele al tuo stile speciale. Oggi dovresti usare i tuoi sentimenti come ispirazione.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi qualcuno potrebbe chiederti a cosa stai pensando. Pensi spesso a cose che sono inaccessibili agli altri. Oggi ti sembrerà di aver fatto un viaggio interiore alla ricerca di risposte a domande spirituali o segreti della vita.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Ti piacerebbe avere discussioni molto serie su temi importanti fino a tarda notte. Ricostruisci il mondo come vorresti vederlo con i tuoi amici. Ma dopo un pò comincerai a sbadigliare. Sei stanco o hai bisogno di essere solo per pensare a certe cose?



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: Ti comporti spesso come se il mondo fosse statico e nulla cambi mai! Hai mai sentito parlare di evoluzione? La razza umana è in continua evoluzione, così come il mondo. Guardati intorno!



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi lascia che le tue emozioni si confondano con i tuoi pensieri. A che serve dirti che ti deve piacere qualcosa se davvero non lo sopporti? A che servono i grandi principi se il tuo cuore non è aperto? Prenditi del tempo oggi per fare ordine tra testa e cuore.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi puoi avere voglia di addentrarti nel tuo passato. Una metà di te sente la nostalgia per i “bei vecchi tempi”. L’altra metà vive per il futuro e non ha paura di proiettarsi nell’ignoto. Anche se questo suona un pò contraddittorio, entrambi questi lati aiutano il mondo ad andare avanti. Pensaci oggi.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei sensibile al mondo intorno a te. È come se stessi pensando con il tuo cuore. È possibile che tu sia più impressionabile e meno obiettivo quando le emozioni hanno la meglio nelle tue relazioni. Se speri di nascondere qualcosa a qualcuno, sappi che non funzionerà. Anche se non dici niente, è scritto sul tuo viso.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Se dovessi fare un test oggi e avessi una scelta tra poesia e fisica, non avresti esitazioni. Poesia. L’oggi riguarda l’interpretazione, non l’analisi. Un cambiamento nell’atmosfera nei prossimi giorni influenzerà il tuo modo di pensare. Dovresti aspettarti qualche confusione nella comunicazione con le persone più vicine a te.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai un talento per scrivere? Sembri avere un modo preciso e chiaro di esprimerti. Oggi potresti volerlo usare per esprimere i tuoi sentimenti a qualcuno. Se scrivi a un membro della famiglia o una lettera d’amore, sarai particolarmente ispirato.