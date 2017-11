Oroscopo del Giorno Lunedì 27 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 27 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: Probabilmente stai facendo molto meglio finanziariamente che in passato, ma potresti comunque non aver raggiunto alcuni degli obiettivi che ti eri prefissato. Questo potrebbe essere il problema nella tua mente oggi. Se non stai attento, potresti stressarti troppo!

TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: I tuoi genitori o un’altra coppia vicino a te potrebbe litigare, e potresti dover prendere posizione. Non farlo! È meglio mettersi da parte e lasciare che risolvano le cose da soli. Il meglio che puoi fare in queste circostanze è cercare di aiutare a trovare un compromesso, anche se potrebbe essere difficile.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Qualcuno che conosci bene potrebbe dirti una cosa mentre la tua intuizione te ne dice un’altra cosa. Il tuo amico è probabilmente turbato da qualcosa di imbarazzante. Non premere per avere informazioni. Lo saprai al momento giusto. Se vuoi aiutare, distrai il tuo amico portandolo fuori a cena o a vedere un film.



CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Una donna potrebbe sembrare arrabbiata con te e potrebbe non ammetterlo. Se le chiedi cosa c’è che non va, probabilmente dirà “nulla”. Usa la tua intuizione per dedurre ciò che la infastidisce e poi cerca di rimediare in qualche modo. Potresti voler rivalutare la tua amicizia. Potrebbe essere troppo poco comunicativa. Il termine “conoscente” potrebbe adattarsi meglio di “amico”.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Le emozioni potrebbero essere alte con le energie astrali di oggi. I tuoi amici potrebbero persino litigare. Stanne fuori! È meglio concentrarsi su come risolvere il problema e rimuovere la tensione piuttosto che cercare di controllarla. Tieni duro.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Alcune persone con cui trascorri molto tempo potrebbero entrare in un dibattito su concetti spirituali o metafisici. Questo potrebbe far sentire a disagio te e tutti gli altri. Questo non è il momento di provare a mediare. Entrambe le parti coinvolte sono troppo attaccate ai loro punti di vista. È meglio solo stroncare la discussione sul nascere e chiedere loro di non andare avanti. Cambiate argomento!



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Alcuni disaccordi potrebbero ostacolare il completamento di un progetto importante. Ci può essere un dettaglio del piano che alcune persone non riescono a concordare. È meglio tentare di rielaborarlo piuttosto che cercare di portare tutti intorno al tuo punto di vista. Tutti sono troppo tesi per ascoltare con obiettività. Invece, ascolta ciò che hanno da dire e agisci di conseguenza. Rimani obiettivo!



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Potresti essere tornato a casa più tardi la scorsa notte e potresti sentirti un pò stanco. Prendi le tue vitamine e non usare il caffè come stimolante. Fai una camminata veloce per schiarirti la testa, solleverà il tuo morale. Fai attenzione a non far sì che quelle nottate diventino un’abitudine!



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le tue emozioni potrebbero offuscare il tuo intuito oggi. Potresti non cogliere i pensieri e le sensazioni degli altri come fai normalmente, e potresti sentirti svantaggiato. Questa è solo una condizione temporanea. Oggi dovrai semplicemente fare affidamento sulla logica. L’intuizione è più utile quando è combinata con l’intelletto.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti sentirti particolarmente appassionato e desideroso di trascorrere un pò di tempo da solo con il tuo partner. Tuttavia, il tuo partner potrebbe essere trattenuto da altre responsabilità o potrebbe non essere dell’umore giusto. Questo potrebbe essere frustrante, ma non arrabbiarti. Non sei stato rifiutato, anche se ti potrà sembrare così. Fissa un appuntamento per domani. Meglio tardi che mai!



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: La persona del tuo cuore potrebbe non presentarsi stasera e potrebbe anche non comunicare con te. Questo potrebbe farti preoccupare. Non impazzire. Tutti i segnali dicono che il tuo partner sta bene. Il traffico è il colpevole che vi tiene separati. Potrebbe arrivare molto più tardi del previsto.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Qualcuno che è necessario contattare per avere informazioni potrebbe essere temporaneamente non disponibile. Potrebbe essere necessario cercare di trovare aiuto da qualche altra parte. Questo potrebbe essere difficile. Rimanda tutti i problemi oggi e lavora su qualcos’altro.