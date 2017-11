Oroscopo del Giorno Martedì 28 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Martedì 28 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei particolarmente in sintonia con i sentimenti degli altri. Questo dono è più una benedizione che una maledizione, eppure ci sono momenti in cui è difficile non affrontare i problemi degli altri. Oggi un caro amico può scaricare i suoi pesi su di te. Ascoltalo gentilmente, offrigli consigli, ma non offrirti nel fare più di quanto ti spetta. Dopotutto, questo non è un tuo problema.



TORO ⭐️⭐️ TOP: I ritardi sembrano dominare la giornata e non c’è modo di aggirarli. Ti senti come se stessi trascorrendo la giornata bloccato in una porta girevole, girandoti intorno ma non arrivando da nessuna parte. Prenditi cura del tuo cuore e fai del tuo meglio per ottenere un pò del tuo buono umorismo. Il cioccolato aiuta. Domani andrà meglio!



GEMELLI ⭐️ TOP: La bolla in cui hai vissuto per molto tempo potrebbe scoppiare oggi. Potresti affrontare alcune vere delusioni. Cerca di non lasciarti affliggere. Tieni a mente il quadro generale nel miglior modo possibile. Ricorda a te stesso che i viaggi o gli incontri o i giorni divertenti possono sempre essere riprogrammati!



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo è un giorno da dirigere verso l’interno piuttosto che verso l’esterno. È anche una buona cosa, perché il mondo esterno non è troppo piacevole. Niente sembra andare bene. Gli assegni non arrivano e le chiamate non ricevono risposta. Ti senti inefficace. Ma tutto questi non ha niente a che fare con te, ma con i pianeti. L’umore nero passerà. Nel frattempo, fai qualcosa di divertente da solo.

LEONE ⭐️⭐️ TOP: Hai permesso che le questioni relative ai soldi diventassero troppo importanti. È vero che il tuo quadro finanziario non è così roseo come vorresti che fosse, ma prova a guardare questo problema da un’altra prospettiva. Non è necessario lasciare che queste preoccupazioni influenzino le tue relazioni con amici e familiari. Chiedi aiuto se senti di averne bisogno.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo corpo, che di solito corre ad alta velocità, ti sta dicendo di rallentare. Devi fare una pausa di tanto in tanto. Mangia una gran ciotola di popcorn al caramello mentre guardi la TV! Ti sembrerà strano, ma questo peccato di gola ti potrà rinfrescare la mente! Perché non provarlo?



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi è un giorno per riposare sugli allori, letteralmente. Ti sei guadagnato un pò di tempo libero. Vai fuori a pranzo e ordina un bicchiere del miglior champagne. Prenditi questo giorno per riflettere su ciò che hai realizzato prima di pensare al prossimo progetto.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Fiori e piante fresche possono ravvivare il tuo umore e la tua casa. Potresti sentire che la tua dimora è un pò triste. Semplici trucchi per migliorare il suo aspetto faranno meraviglie! Vai in un negozio di cucina e concediti il lusso di alcuni nuovi articoli. Metti un vaso di fiori sulla finestra. Rimarrai stupito dal cambiamento del tuo umore e della stanza!



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei in uno stato d’animo spirituale oggi. I tuoi sogni sono vividi e sei sicuro che stanno cercando di dirti qualcosa di specifico. È difficile dissipare l’impulso di viaggiare. In particolare, sei attratto da un luogo in cui puoi studiare una cultura diversa. Un viaggio del genere potrebbe non essere pratico ora, ma puoi sempre gestire alcune ricerche online sull’argomento!

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: È importante affrontare i tuoi problemi a testa alta, ma non per questo puoi mettere la tua vita in attesa. Una persona importante, non figura più in modo prominente nella tua vita. Questo è stato un duro colpo per te. Sforzati di socializzare e potresti trovare un nuovo amico.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Se stai cercando di superare una relazione fallita, il modo migliore per tirarti fuori da una depressione è quello di apparire al meglio. Alzati presto e fai una corsa o una lezione di ginnastica. Compra dei vestiti nuovi e prenditi cura del tuo look. Solleverai il tuo morale e attirerai un nuovo partner più adatto.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Per quanto ti diverta stare con le persone, stasera è una buona serata per riposare. Se puoi, prova a prenderti il pomeriggio libero. Rilassati sulla tua sedia preferita leggendo un buon libro, fai una passeggiata o cucina qualcosa di favoloso. Hai bisogno di tempo per fare rifornimento alla tua anima. Affronterai i tuoi progetti domani, oggi rilassati!