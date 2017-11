Azienda vinicola Campodelsole Bertinoro: Sangiovese Superiore al Top

Da Campodelsole a Bertinoro: il Sangiovese Superiore al Top

Il gusto della natura in un bicchiere di vino

Conosciuto come “Il Balcone della Romagna”, Bertinoro è un romantico borgo medievale adagiato su una collina del forlivese. Proprio qui, nella ormai famosa “Città del Vino”, ha sede l’azienda vinicola Campodelsole, famosa per il suo Sangiovese Superiore: il rosso al Top della Romagna.

Oggi siamo a tu per tu con Gabriele e Sandra, proprietari della tenuta, ai quali chiediamo qualche curiosità e qualche consiglio di gusto.

Campodelsole non è solo un marchio, ma uno staff di appassionati che lavora per garantire la massima qualità della materia prima. Quando è cominciata la vostra storia?

“Campo del Sole nasce da un’autentica passione per il vino che identifica l’appartenenza e l’orgoglio di questo territorio. Dal 2003 produciamo una linea di vini realizzata con tecnologie innovative che esaltano la sapienza del vinificare in un ambiente dedicato al vino e a chi lo ama.”

Le feste Natalizie sono ormai alle porte. Quali etichette consigliate per accompagnare i pasti delle festività?

“La nostra produzione conta circa 700.000 bottiglie suddivise per un 85% di vini rossi fermi ed il restante 15% di bianchi fermi. In Romagna però, non si può non menzionare un buon Sangiovese Superiore e a questo proposito consigliamo il nostro “Sangiovese di Romagna DOC Superiore”, un rosso dal profumo delicato che si abbina bene a salumi, carni rosse, arrosti misti e grigliate.

Per i veri intenditori invece, è stato pensato “Vertice Riserva”, un rosso molto complesso che riposa circa 24 mesi in barrique. Con i suoi profumi di frutta a bacca rossa, ciliegie amarenate e una speziatura che ricorda la cannella, è l’ideale da accompagnare a brasati, faraona, cinghiale e formaggi stagionati.”

I vini Campodelsole esprimono un terreno e una tradizione, dai campi alla cantina. Un prodotto di alto livello con un giusto rapporto qualità-prezzo, nei migliori punti vendita di distribuzione.

CAMPODELSOLE

Via Cellaimo 850 – 47032 Bertinoro (FC)

Tel. +39 0543-444562

E-mail: info@campodelsole.it