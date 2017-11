Oroscopo del Giorno Giovedì 30 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 30 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Fuori con il vecchio e avanti con il nuovo! Questo sembra essere il tuo mantra per il giorno, specialmente per quanto riguarda la tua casa. La tua energia e la tua motivazione sono alte. Fatti aiutare, ma attenzione a non lavorare troppo. Non tutti hanno la tua energia!



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi è probabile che riceverai buone notizie. Non pensarci su troppo. Accettalo per quello che è, anche se potrebbe valere la pena prendersi del tempo per considerare il motivo per cui ti senti indegno di riceverle.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Per quanto tu pensi che la tua situazione finanziaria sia grave, i tuoi problemi si riconcilieranno facilmente. Non è che stai spendendo più soldi di quello che hai, è solo che non ti ricordi dove li hai spesi. Fatti un registro con le spese, ti aiuterà ad alleviare l’ansia.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi puoi aspettarti che accadano cose buone. Potresti essere chiamato a partecipare a un insolito progetto di gruppo e trovare delle amicizie potenzialmente belle. A casa il tuo compagno può essere particolarmente premuroso. Irradi un’aurea di amore e calore, e le persone rispondono naturalmente.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Ti meriti un giorno libero. La tua creatività e l’intuizione sono ai massimi livelli. La combinazione di entrambe le cose potrebbe produrre qualcosa di veramente importante.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai una giornata emozionante ed intensa. La tua curiosità è al massimo, e oggi si combina con una vivida immaginazione. Questo ti rende la persona ideale per progetti di ricerca medica, in quanto ti darà la possibilità di creare connessioni tra temi apparentemente disparati. Indipendentemente dalla tua professione, puoi aspettarti di vedere il mondo in un modo completamente nuovo oggi.



BILANCIA ⭐️⭐️ TOP: È probabile che tu abbia lavorato troppo e troppo a lungo. Non credi che sia giunto il momento di fare una pausa? Anche se riuscirai ad alzarti dal letto, è improbabile che realizzerai molto. Quando il tuo cuore non è in forma, è difficile per la tua mente lavorare. Alcuni giorni di riposo e relax ti ringiovaniranno. Forse dovresti fare una breve gita fuori città.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: È tempo di espandere i tuoi orizzonti. Non dovrai più aspettare che gli eventi cambino di loro spontanea volontà. Sei cresciuto abbastanza per capire che se il cambiamento sta per accadere, devi farlo accadere.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Per quanto tu voglia cambiare la tua situazione finanziaria, non agire in modo avventato. Se ci sono diverse opzioni tra cui scegliere, ti consigliamo di non prendere decisioni finché i tuoi pensieri non si saranno cristallizzati. Se senti la fretta di progredire, puoi registrare le tue opzioni in modo da poterle rivedere alla luce di una giornata più chiara.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: È uno di quei giorni in cui tutto ciò che decidi di fare per chiarire la tua confusione, ti confonderà di più. Vuoi passare una serata divertente con gli amici, ma temi di peggiorare le cose. I tuoi amici ti amano anche nei giorni in cui le tue abilità sociali non sono al loro apice!



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Solo perché sei stressato ora non significa che devi essere stressato anche domani! Ci sono dei passi che puoi fare per lenire la tua anima tormentata. Fermati, chiudi gli occhi e rilassati con alcuni respiri profondi. Rimarrai sorpreso da quanto possano essere rinfrescanti questi pochi momenti. Perché non provare?



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua tendenza è di precipitarti a capofitto in un nuovo progetto. Non tutti sono coinvolti nel tuo entusiasmo. Fai attenzione a non sovraccaricare le persone a cui tieni di più. Il tuo partner, in particolare, si sente un pò seccato e lasciato fuori al momento. Potrebbe essere il momento di mettere da parte il tuo progetto in favore di una gita romantica.