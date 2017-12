Oroscopo del Giorno Venerdì 1 Dicembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 1 Dicembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti troppo serio al momento. Che tu lo sappia o no, hai un disperato bisogno di tirarti su. Se qualcuno ti invita fuori, vai. Potrebbe volerci un pò per convincerti, ma finirai la serata ridendo. Sarà la migliore serata di questo mese.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Nuovi venti inizieranno a spazzare via le nuvole nere che si sono annidate sopra di te di recente. Cosa si può volere di più? Oggi sembrerà una passeggiata rispetto ai giorni passati! Respirerai meglio e tornerai a casa sentendoti riposato. Cerca di interagire di più con le persone intorno a te. Lo apprezzeranno se esprimerai un genuino interesse nei loro confronti.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Che ti piaccia o no, la vita ti sta per lanciare una nuova opportunità. Normalmente, non considereresti le proposte delle persone. Le idee ti possono sembrare pazze e in disaccordo con chi sei. Possono essere pazze sì, ma prendile in considerazione!



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Sembra che tu ti stia facendo di nuovo strada. Ora che stai pianificando il futuro, potresti iscriverti a un programma educativo o fare un viaggio. Non essere così abbagliato dalle prospettive brillanti di oggi da dimenticare il business a portata di mano. Accetta questo giorno per quello che è: una breve tregua in mezzo al caos. Domani tornerai al tuo lavoro.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Puoi aspettarti un giorno luminoso. Che sollievo dopo la tensione degli ultimi giorni! Questo sarebbe un buon momento per confidarsi con un caro amico. Aiuterà ad alleviare una parte della pressione che hai provato dentro. Stai attento a non rilassarti completamente. Se lo fai, potresti non essere in grado di alzarti dal letto!



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: È un sollievo quando le ostilità diminuiscono, no? Sembra che la gente ti abbia ripetutamente sbattuto le porte in faccia. Ma oggi una visita o un incontro sbloccheranno alcuni misteri per te. I tuoi problemi saranno finalmente risolti? Se ti impegni a sbloccarli, sarai soddisfatto.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: C’è qualcosa che fiorisce dentro di te oggi. La pesante pressione degli ultimi giorni è diminuita, e tu sei in grado di gestire la tua attività con un cuore più leggero. Sarebbe una buona idea prestare maggiore attenzione al tuo corpo. Cerca di programmare più esercizi aerobici e ridurre grassi e zuccheri. Inizia a prendere alcune abitudini più sane.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Gli ultimi giorni sono stati un pò difficili, quindi potresti essere sorpreso dalla luminosità della giornata. Sebbene tu non stia cercando di farti valere più del solito, riceverai complimenti e congratulazioni da molte fonti. Sconcertante, non è vero?



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Godrai della dolcezza e del relax che ti offre questa giornata. Sarai più loquace del solito. Questo interludio ti darà l’opportunità di rinfrescarti trascorrendo un pò di tempo con la famiglia. Hai una forte intuizione. Ascoltala, perché ti consiglierà saggiamente.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo potrebbe essere un giorno tranquillo per te, ma un periodo di calma ti farà molto bene. Potresti rilassarti in un parco e lasciare andare la tua immaginazione. La configurazione astrale di oggi ti farà sognare e ricordare la tua infanzia. Piuttosto che sottolineare tutto ciò che non viene fatto, perché non seguire il flusso di un cambiamento?



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi sarai spensierato. La vita ultimamente stava diventando troppo seria. Sorridi e cerca di uscire dalla tua normale routine. Perché lavorare così duramente se la ricompensa è crollare sul divano a casa? Vai a fare un giro in campagna per un’ora o due invece. Ti farebbe bene.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: È vero che non hai più dieci anni, ma chi può dire che non puoi tornare alla tua infanzia di tanto in tanto? Senza andare così lontano nel tempo e giocare a nascondino per la strada, vai nel tuo ristorante preferito o a trovare alcuni amici per fare due risate. Hai lavorato duramente per molto tempo e meriti un pò di divertimento. Non esitare!