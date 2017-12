Oroscopo del Giorno Sabato 2 Dicembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Sabato 2 Dicembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: Il tuo umore sarà altalenante nel corso della giornata. Stai cavalcando l’onda da un paio di giorni e ti senti più legato alle persone al tuo fianco. Senti un amore da parte di qualcuno che sta mantenendo il tuo cuore felice e la tua mente appagata. Verso la fine della giornata potresti sentire che le persone non sono così sincere come sembravano all’inizio. Stai in guardia.



TORO ⭐️ TOP: Fai attenzione ad aprire la bocca in situazioni in cui non è appropriato. Puoi dire qualcosa solo per spostare l’attenzione su di te. La scelta migliore è quella di permettere al silenzio di sedersi pacificamente.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Organizzati al mattino perché in seguito sarai più dispersivo. Se inizi con un piano solido su come affrontare i compiti del giorno, è più probabile che lo realizzerai. Se non rimani forte e concentrato, le altre persone trarranno vantaggio dalla tua generosità. Potresti finire a fare più favori che lavorare.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Potrebbe esserci una frenesia di attività intorno a te, ma sarai in grado di gestirle. Il tuo fascino ti farà varcare qualsiasi porta. Dovresti essere in grado di destreggiarti tra molte cose contemporaneamente. Avrai un comportamento tranquillo e gestirai le cose diplomaticamente e onestamente. Non sorprenderti però se le cose peggioreranno di giorno in giorno, questo non dovrebbe stupirti.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Fai attenzione a non incolparti per qualcosa di cui non sei responsabile. Forse hai influenzato qualcuno per agire in un certo modo e ora quell’azione è di ritorno in modo negativo. Ricorda che ognuno prende le proprie decisioni. In definitiva, non sei responsabile delle decisioni prese da qualcun altro, indipendentemente dai consigli che potresti avergli dato.



VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Sei in un momento emotivo in cui i tuoi sentimenti sono irregolari e forse ingestibili. Non sentirti sotto pressione nel trovare la logica in qualsiasi cosa. Il tuo compito è fare un respiro profondo e rilassarti. Ricorda che la vita è un’avventura emozionante piena di colpi di scena. Le emozioni irregolari e le montagne russe ne sono un segno. Goditi il viaggio.



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: Non chiuderti in un angolo. Più ti isolerai e più insisterai sul fatto di non aver bisogno dell’aiuto di nessuno, più diventerai frustrato e triste. Se sei solo, spaventato o arrabbiato, ammettilo con te stesso e con gli altri.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: È probabile che tu prenda le cose a cuore un pò più del solito. Drammatici cambiamenti nel tuo ambiente e nel tuo atteggiamento ti terranno in punta di piedi. La cosa meravigliosa di questo è che otterrai una grande quantità di intuizione e comprensione da parte delle altre persone. Sarai più consapevole dei sentimenti e delle prospettive degli altri, aiutandoti a prendere decisioni più razionali per i tuoi affari.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le persone inaspettate, specialmente le donne, ti sorprenderanno con quello che dicono. Tua madre potrebbe presentare un problema che non hai nemmeno preso in considerazione. Forse le tue emozioni si agitano quando ti ricordi qualcosa che una donna significativa nella tua vita ha detto. I tuoi sentimenti stanno rimbalzando dal tuo cuore alla tua testa e viceversa. Prendi in considerazione i sentimenti, ma non lasciare che dominino le tue decisioni.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi vuoi che le cose siano fatte solo a modo tuo. Sarai abbastanza testardo e gli altri sarebbero sciocchi a pensare che potrebbero farti cambiare idea su qualsiasi cosa. Sei l’unica persona autorizzata ad avere quel lavoro. La verità è che potresti cambiare idea più volte oggi, e va bene. Non aspettarti che nessun altro stia al passo con te!



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti imbatterti contro un muro. Le cose dovrebbero attenuarsi un pò verso sera. Ricorda che più forte spingi contro il muro, più la tua testa ti farà male, più la spalla sarà ammaccata e più energia spenderai. Rimarrai sorpreso da quanto sono facili le cose quando fai un passo indietro.



PESCI ⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti come un cavallo da corsa bloccato al cancello di partenza. Sei bloccato in un piccolo spazio, pesti piedi e aspetti con ansia il suono della partenza. Potresti sentirti impotente dal momento che non hai il controllo sulla situazione. Sii paziente. Non sprecare tutta la tua energia. Il cancello si aprirà abbastanza presto e sarai pronto.