Oroscopo del Giorno Domenica 3 Dicembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Domenica 3 Dicembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: C’è un’intensità nelle tue relazioni ora e potresti sentirti come se ogni situazione fosse di vita o di morte. Calma quelle voci nella tua testa. Medita, fai un corso di yoga e respira profondamente. Sappi che nulla è davvero così drammatico come sembra. Anche questo passerà. Tra pochi giorni sarai in grado di ridere delle tue preoccupazioni.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti appesantito dal pallore emotivo che incombe su tutto. Non lasciare che questa sensazione ti soffochi, anche se a volte può essere impossibile. Un buon amico potrebbe chiamarti per un aiuto o un supporto emotivo. Non finire per focalizzare l’attenzione e parlare solo delle tue esperienze. Lealtà e compassione sono le chiavi per oggi.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Qualunque cosa tu faccia, falla con passione. Tendi ad analizzare troppo le cose quando invece dovresti seguire la tua intuizione. Tu sai nel tuo cuore il modo giusto di procedere e come trattare le persone intorno a te. Non cercare di forzare la situazione o manipolarla in qualcosa che non è. Questa è una giornata meravigliosa. Hai la possibilità di condividere te stesso con gli altri. Riceverai l’amore e la comprensione che meriti.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Immergiti in profondità. Questo non è un giorno per stare in superficie. Questo è un giorno per andare oltre i tuoi limiti normali. Sebbene possa esserci una grande carica emotiva che accompagna tutto ciò che fai, lascia che sia questa l’eccitazione che alimenta la tua passione e non la ragione per fermarla. Iniziare può essere difficile, e potresti voler passare la giornata a letto. Una volta iniziato però, potrebbe essere difficile rallentare.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Potresti pensare che solo i bravi surfisti possano gestire le grandi onde. Ma come migliorerai le tue capacità se non metti alla prova i tuoi limiti? Questa è la tua giornata. Prendi il controllo della situazione e spingiti oltre i tuoi limiti. Questo è uno dei tuoi fantastici momenti “in alto”, in cui sei illuminato da una radiosa passione che illumina il resto del mondo.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Trovare soluzioni oggi non sarà difficile, grazie al tuo lato investigativo. Potresti sentire che la verità si trova al di sotto della superficie. A volte sei tentato di saltare la corda senza davvero considerare quello che sta succedendo. Ma oggi è una situazione completamente diversa. I sentimenti turbolenti e le intense emozioni provenienti dal profondo della tua anima sono i temi caldi della tua preoccupazione.



BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo è un giorno di estremi emotivi. Ti senti come se stessi dando tutto o niente. Questo è un momento culminante per te. Lavora con l’energia a portata di mano piuttosto che cercare di resisterle. Attingi alle tue emozioni e usale a tuo vantaggio.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Allontanati dai problemi invece che calpestarli. Potresti non essere in grado di vedere le buche, quindi considera di prendere un’altra strada. Non perdere tempo a cadere in un buco che puoi evitare. Potrebbe essere difficile gestire le tue emozioni perché il tuo solito modo di affrontare questa intensità è respingerla o ignorarla. Questo atteggiamento non ti servirà oggi.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo è un giorno fantastico in cui sarai in grado di superare le falsità e arrivare all’essenza del problema. Non perdere tempo in conversazioni e situazioni superficiali. La tua energia è troppo preziosa da spendere per coloro che non riescono a vedere il significato più profondo. La meditazione, l’intensa conversazione e l’amore appassionato sono in serbo per te oggi.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: C’è un’intensità incredibile per oggi. La tua sicurezza in te stesso potrebbe non essere più forte e potresti sentirti come se le altre persone stessero cercando di trovare difetti in te. Ricorda che stai vivendo questa vita per te e non per qualcun altro. Sei tu che fai le regole e stabilisci i tuoi standard.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le persone intorno a te stanno considerando i tuoi aspetti interiori ed esteriori. Le emozioni potrebbero diventare intense. Trascorri del tempo a cucinare un ottimo pasto per coloro che ami. Se non hai voglia di cucinare, concediti un buon pranzo nel tuo ristorante preferito.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti essere a disagio con l’intensità emotiva che probabilmente si infiltrerà in ogni parte della tua giornata. Potresti chiederti qual è il grosso problema e perché la gente è così saltellante per niente. Forse questo è il tuo suggerimento per prendere le cose più sul serio e agire con maggiore sensibilità. Il tuo distacco può essere un vantaggio, ma potrebbe essere il tuo più grande nemico in un giorno come questo.