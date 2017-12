Oroscopo del Giorno Martedì 5 Dicembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Martedì 5 Dicembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sogni e meditazione potrebbero far emergere emozioni profonde del passato che hanno bloccato la tua crescita senza che te ne rendessi conto. Sia la ricerca che il perdono possono assumere nuova importanza. La passione dovrebbe essere al massimo storico.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Se non sei coinvolto in modo romantico, non sorprenderti se il romanticismo arriverà oggi. Se invece sei già coinvolto, potrai farti un nuovo amico. Probabilmente incontrerai qualcuno di speciale fuori all’aria aperta e vicino a una folla di persone. Pertanto, non è un buon giorno per restare chiusi in casa, anche se il tempo è brutto. Vai a vedere cosa l’universo ha in serbo per te.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo sistema di valori potrebbe assumere nuovi aspetti spirituali e idealistici oggi. Gli affari potrebbero assumere un nuovo significato per te. Potresti anche vedere la spiritualità nel tuo lavoro. Potresti impostare alcuni obiettivi idealistici ma irrealistici per quanto riguarda la tua salute. Se vuoi iniziare un nuovo programma di salute, fai un passo alla volta. Non cercare di realizzare tutto in una volta.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi le tue relazioni potrebbero assumere ancora più significato del solito. Potresti incontrare persone interessanti e, se non sei coinvolto, potresti persino innamorarti. Vecchi e nuovi amici potrebbero sembrare più meravigliosi del solito. Le relazioni romantiche potrebbero diventare una favola. Cerca di sforzarti nel vedere le persone per come sono realmente.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Un incontro di gruppo, forse spirituale o metafisico, potrebbe svolgersi a casa tua stasera. Intuizione, energia e immaginazione ti circondano. Ti avvicinerai a chiunque scelga di trascorrere del tempo con te oggi, sia che si tratti di un amico, di un amante o di un collega. Stasera annota i tuoi pensieri e intuizioni in modo da poterli ricordare.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le attività di gruppo riguardanti interessi spirituali, metafisici o umanitari potrebbero aver luogo nella tua zona oggi. Incontrerai alcuni nuovi amici. Se non sei attualmente coinvolto, questo potrebbe fornirti la possibilità di incontrare qualcuno di speciale. La tua mente ronza ei tuoi pensieri sono più intensi alla fine della giornata, quindi una breve sessione di esercizi prima di andare a letto potrebbe aiutarti ad addormentarti.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Nuovi contatti commerciali potrebbero portare la possibilità di intraprendere una nuova carriera nelle arti psichiche, spirituali o di guarigione, o forse nella pittura, nella scrittura o in un’altra delle belle arti. Pensaci seriamente. Il tuo talento dovrebbe essere particolarmente acuto oggi. Potresti pensare seriamente all’allenamento per essere più efficace. Il supporto di amici e gruppi potrebbe rivelarsi inestimabile.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le questioni spirituali vengono in primo piano oggi. Avrai voglia di buttarti nello studio di una disciplina spirituale o metafisica che ti affascina di più. Gli amici o un gruppo potrebbero voler unirsi a te. Mettersi in contatto con gli altri potrebbe stimolare il tuo intelletto, la tua immaginazione e il tuo spirito. Alla fine della giornata, scrivi i tuoi pensieri. Fai una lunga camminata per schiarirti la mente in modo da poter dormire.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei una persona spiritualmente incline, ma oggi la tua mente è su altri piani. Approfondimenti e rivelazioni potrebbero arrivare densi e veloci, e potresti volerli esprimere attraverso l’arte. Le relazioni romantiche e di altro tipo assumono una nuova aura karmica. La meditazione potrebbe aiutarti a dare un senso a tutto questo. In assenza di ciò, scrivi i tuoi pensieri.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il romanticismo è molto importante per te, sia che si tratti di amicizie, collaborazioni aziendali o relazioni di ogni tipo. Le tue interazioni sono calde, cordiali e di supporto. I sentimenti romantici si avvicinano all’intensità delle fiabe. Sforzati di vedere tutti per come sono realmente e non per come li vorresti.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti cercare di ottenere il lavoro perfetto, possibilmente in campo artistico o collegato alle arti curative. Potresti avere una posizione specifica in mente o potresti considerarne diverse. È importante pensare a tutti i dettagli di ogni posizione. Ciò che pensi potrebbe essere perfetto oggi e potrebbe avere aspetti nascosti che non conosci.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Una storia d’amore nuova o esistente potrebbe assumere un aspetto spirituale che crea un legame più forte tra voi. Le opere di grandi maestri del passato, forse alcuni di terre esotiche, ispirano la tua spinta creativa. La spiritualità potrebbe assumere una nuova importanza per te. Potresti voler trascorrere del tempo meditando o studiando. La regressione della vita passata o la meditazione guidata potrebbero rivelarsi illuminanti.