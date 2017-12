Collezione Colors Elenia Scarsella: le fashion t-shirt

“Si può’ essere eleganti, glamour ed originali anche in T-shirt” parola di Elenia Scarsella, blogger e fashion designer che ha pensato ad una Collezione Colors Elenia Scarsella, ovvero delle fashion magliette da indossare in ogni momento della giornata, capi interamente made in Italy che raccontano e sintetizzano lo stato d’animo di chi le indossa.

Un progetto di moda che parte da una ricerca sui colori “I colori evocano sensazioni, emozioni e ricordi- dice Elenia Scarsella– ognuno ha un colore preferito, che corrisponde ad uno stato d’animo o ad un preciso momento della vita. A chi non è mai capitato di scegliere di indossare un capo d’abbigliamento di un colore invece di un altro a seconda dell’umore o della sensazione del momento. Proprio dall’importanza e dal valore che i colori assumono nella quotidianità nasce una collezione di T-shirt denominata ‘Colors’.

La Collezione Colors Elenia Scarsella è composta da sei magliette, quattro modelli da donna e due da uomo, tutte molto belle, colorate, pratiche, dinamiche e chic allo stesso tempo.

T-shirt che rappresentano un vero e proprio manifesto della personalità: si parte dalla più dolce e romantica che recita I’m Pink, si passa alla più strong e passionale in cui si legge l’affermazione I’m Red per arrivare alla più glam e scintillante che è una sexy canotta con la scritta I’m Gold per tutte le donne e le ragazze che hanno voglia di brillare.

Per I’m Gold è stata pensata anche una versione prémaman che ha visto come modella d’eccezione la Top Model Andreea Duma, neomamma che ha posato poco prima della nascita del suo primogenito.

Elenia Scarsella ha anche pensato ad una versione uomo/ragazzo che parte da due grintose magliette: I’m Blue e I’m Green. Completa la mini collezione una maglietta laminata limited edition con il logo Blog and the City.

Elenia Scarsella come nasce l’idea della collezione Colors?

“Da quando ho fondato Blog and the city ho conosciuto molte designers di moda e di gioielli e sono rimasta affascinata dal loro estro e dalla loro creatività. E’ nata pian piano in me l’esigenza di creare qualcosa di mio che mi rappresentasse nelle mie diverse sfaccettature.”

Chi ti ha aiutato in questa nuova avventura?

“Per rappresentare la mia idea sui colori mi sono rivolta a due grafici bravissimi Irene Sollecchia e Francesco Mazzeo della Graphos Stampa e Comunicazione che hanno saputo interpretare al meglio quello che avevo in mente. Con Plankon believe in your core abbiamo invece definito i modelli e abbiamo scelto i tessuti, tutti rigorosamente Made in Italy! Pensavo fosse più semplice ideare una collezione di T-shirt invece c’è dietro tanto lavoro e tanta progettazione.”

Dove è possibile acquistare le magliette della collezione Colors?

“Al momento nella pagina T- shirt del mio sito http://www.blogandthecity.it e sul sito di Plankon nella sezione Brand, ma a breve sarà possibile acquistarle anche in diversi negozi di abbigliamento a Roma.”

Non potevano mancare all’evento di presentazione che si è svolto a Roma, nella sede conferenze di RomaOggi.eu, personaggi del mondo dello spettacolo come l’ attrice Natalia Simonova, l’ indossatore Mauro Franciotti, il conduttore ed inviato del “La 7” Anthony Peth, lo stilista MarcoAurelio Calandra, il giornalista Cesare Deserto, la ex modella Elisabetta Viaggi, la straordinaria cantautrice Star Elaiza , la opinionista Jolanda Gurreri, alla attrice e autrice Sabrina Tutone, la bellissima blogger Meggy Fri di Impossibile Fermare i Battiti e i finalisti del concorso “il più Bello d’ Italia” e “Ragazza Protagonista“. La serata si conclusa con l’ottima amatriciana dell’Hostaria Edmondo che ha ricevuto un premio proprio in questi giorni in occasione di Roma Golosa come migliore trattoria della regione mentre i vini e il brindisi è stato a cura delle Cantine Lupo, altra peculiarità del territorio.