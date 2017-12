Oroscopo del Giorno Venerdì 8 Dicembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 8 Dicembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questa sarà una giornata eccellente per iniziare alcuni dei progetti che hai lasciato in stand-by da un pò di tempo. Probabilmente sentirai più energia fisica e mentale di quanto tu ne abbia avuta ultimamente. Se la tua giornata è piena di lavoro o di divertimento, le cose andranno comunque alla grande. Puoi affrontare tutto con sicurezza.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti molto più energico rispetto all’ultimo periodo. Oggi è il giorno perfetto per dedicarsi a compiti, progetti e lavori domestici. Resisti alla tentazione di procrastinare! Se metti da parte le cose, perderai l’attuale supporto cosmico. Fai una lista di cose da fare e inizia. Avrai finito prima che tu lo sappia!



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: L’energia di oggi è rivitalizzante e ti permetterà di ottenere molto successo. Se c’è qualcosa che hai esitato a fare, prendi un pò più di fiducia e cerca di farlo. Avrai successo in qualsiasi cosa tu faccia. Ma non lasciarti coinvolgere nel fare il lavoro di un altro solo perché hai energia in abbondanza.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La giornata partirà con una spinta di energia per te. Cogli l’opportunità di trarre il massimo vantaggio da questi grandi progetti. Se riesci a lavorare bene, avrai poi un sacco di tempo per fare qualcosa di divertente. Se ti piacciono gli sport, l’energia in più ti darà un vantaggio.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi le condizioni cosmiche sono grandi per il picco di energia fisica e mentale. Sarai in grado di affrontare quasi tutto. Ora è il momento di fare passi avanti verso i tuoi più grandi obiettivi. Piuttosto che preoccuparti del rifiuto, pensa: “Niente azzardo, niente guadagno”. Anche se non sei bravo a rischiare, quello che prendi oggi ne varrà la pena.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Aspettati di goderti questa giornata. Sei in ottima forma e al massimo delle prestazioni. Queste sono condizioni eccellenti per lavorare o creare. Data la possibilità, la tua mente brulicherà di idee innovative. Metti impegno in tutto ciò che fai oggi. Se si presenta l’opportunità di partecipare a una nuova impresa, pensaci seriamente. Potrebbe essere una mossa intelligente.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: L’energia di oggi ti farà sentire in cima al mondo. Data la tua solita natura laboriosa, potrebbe essere necessario tenere d’occhio l’esaurimento. La forza extra e la salute mentale ti danno un enorme supporto per fare molto, ma devi anche capire quando è ora di fermarti. Risparmia un pò di quella energia per attività sociali o ricreative.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Se ti sei sentito un pò stanco ultimamente, questo cambierà. La forza fisica e mentale è a tua disposizione. Le cose che ieri sembravano difficili arriveranno facilmente oggi. Prendi qualsiasi progetto o lista di cose da fare e mettiti in moto. Le cose finiranno prima che tu te ne accorga e avrai ancora un sorriso sul tuo viso. Non strafare però.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le cose arriveranno facilmente oggi, e tu puoi fare molto. Prendi un pò di questo momento pieno di energia per socializzare con un amico o per dedicarti ai tuoi hobby preferiti. Non è necessario indirizzare tutto in questioni serie.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Aspettati di iniziare la giornata con forza ed energia. Quasi tutto il tuo elenco di cose da fare andrà a posto. Se c’è qualcosa che hai voluto prendere o iniziare, ti sarà difficile trovare un giorno migliore. Sfrutta al massimo l’aumento di fiducia. Non c’è niente che tu non possa gestire.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo sarà uno di quei giorni in cui sarai felice di alzarti. L’energia è eccezionalmente positiva. Probabilmente ti sentirai energico, fiducioso e pronto a metterti al lavoro sui tuoi progetti. Questo in combinazione con la tua tendenza a lavorare sodo può farti diventare forte. Non esagerare però. Prenditi un pò di tempo per respirare e riposarti un pò.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sarà un grande giorno per fare le cose. Le condizioni cosmiche ti faranno sentire energico e impaziente di andare. Se c’è una lista di cose da fare che ti aspettano, prendila e vai avanti. Potrebbe essere necessario resistere alla tentazione di passare il tempo a socializzare. Se ti concentri sulle tue priorità, avrai poi molto più tempo per divertirti.