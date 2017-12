Oroscopo del Giorno Sabato 9 Dicembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Sabato 9 Dicembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Una volta che hai i tuoi sentimenti sotto controllo, puoi essere più espansivo in altri ambiti della tua vita. Puoi diramarti, raggiungere gli altri e creare connessioni importanti che ti aiuteranno a raggiungere il successo e la fortuna. C’è un’opportunità a tua disposizione oggi, quindi non soffocarla lasciando che le emozioni abbiano la meglio su di te!



TORO ⭐️⭐️ TOP: Invece di dirigere tutta la tua energia verso l’esterno e dominare la conversazione con le tue idee, considera l’ascolto. Sii ricettivo alle opinioni e alle idee. Una meravigliosa espansione mentale ed emotiva si verifica quando si riceve invece che essere così preoccupati a proiettarsi. Sii più concentrato su ciò che accade all’interno invece che preoccuparti degli eventi all’esterno.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le cose si muoveranno più a tuo favore mentre il giorno si consuma. Un’energia sensibile e accomodante domina l’atmosfera. Sarà più facile per te essere te stesso. Le tue qualità amorevoli sono accentuate. Potresti avere l’impulso di acquistare generi alimentari e cucinare un pasto meraviglioso per te stesso e per gli altri. Sei felice di aprire la tua casa e offrire la tua ospitalità.



CANCRO ⭐️ TOP: Oggi niente sembra andare per la sua strada. Le cose non sono così brutte come pensi. Molto probabilmente, parte del tuo disagio ha a che fare con l’anticipazione dei prossimi eventi. Potrai diventare irritabile senza motivo. Non rendere la situazione peggiore di quanto dovrebbe essere.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei in una buona posizione per fare un grande passo avanti. La tua sensibilità funziona a tuo vantaggio. Hai una forza in più che ti aiuta a essere più pratico nelle tue decisioni e razionale nelle tue azioni. Questa meravigliosa combinazione ti aiuta a raggiungere il successo e la fortuna che meriti.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Divertiti oggi, ma sappi che tutte le cose belle finiscono ad un certo punto. Potresti essere chiamato per un lavoro più serio. Invece di andare avanti e lavorare per fare le cose nel modo desiderato, sii più sensibile verso gli altri e più radicato nel tuo approccio.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentire che stai arrivando ad un drammatico clima emotivo riguardo un problema che ti affligge. C’è una forte forza che stimola i tuoi sentimenti, ma ciò non significa che devi andare fuori controllo. Mentre questa emozione si costruisce dentro di te, c’è una forza solida e stabile che ti aiuta a tenere i piedi per terra. Abbi fiducia in te stesso.



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Fai attenzione a non lasciare che la tua natura imprevedibile e ostinata domini la scena. Vai con il flusso e sii più sensibile alle persone intorno a te. Rimani radicato, concentrato e consapevole delle tue emozioni. Questo può essere più facile a dirsi che a farsi, ma questo tipo di comportamento è la chiave per sfruttare al meglio questa giornata.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti essere rimproverato per qualcosa che non sei riuscito a gestire correttamente. C’è una sensazione meravigliosamente espansiva per il giorno in cui dovresti capitalizzare. Non impantanarti con le piccole cose. Non essere sopraffatto da ciò che hai fatto di sbagliato. Ci sono così tante altre cose meravigliose da festeggiare. Perché rovinarle?

CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: L’inizio della giornata potrebbe essere turbolento e accomodante. Mentre il giorno si consuma, ti sentirai come se avessi bisogno di essere più organizzato. Devi iniziare a pianificare in anticipo e concentrarti sui compiti.



ACQUARIO ⭐️ TOP: Potresti provare un pò di tensione e resistenza verso qualcuno durante la prima parte della giornata, ma le cose si attenueranno man mano che la sera si avvicina. Le persone saranno più flessibili con il passare delle ore e saranno più ricettive nella tua direzione. Più sei organizzato e radicato, più spazio c’è per espanderti in tutte le diverse parti del tuo mondo.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti essere coinvolto in un difficile dilemma. La tua attenzione ai bisogni degli altri potrebbe trascinarti in drammi di cui non vuoi far parte. Di conseguenza, potresti essere indeciso e insicuro su come procedere. Devi trovare l’equilibrio tra prenderti cura delle tue esigenze e essere attento agli altri. Sarai sicuro della tua decisione una volta che l’avrai presa.