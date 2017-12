The Diamond House di Oz Architects: il diamante delle Bahamas

Al piano terra di The Diamond House si trova un ampio garage, un bagno ed una camera da letto. La sala nasce attraverso le due aree che compongono il giardino. Al primo piano si trova il secondo bagno, la camera matrimoniale patronale, con vista illimitata sull’oceano Atlantico, un’ampia terrazza dotata di piscina e un ponte a sbalzo sul mare fantastico per osservare splendidi tramonti.

Il team di progettazione Oz, svincolato da una committenza privata, ha lavorato per la società The Sandt Company ed è stato lasciato completamente libero di progettare senza compromessi, dando libero sfogo alla propria “sensibilità” architettonica e creatività. È nata così una villa dal design unico e con un carattere ed un’identità ben distinti.

Sorge in uno dei luoghi tropicali più suggestivi e selvaggi del mondo, The Diamond House , o come è stata ribattezzata Villa Bahamas , è opera dell’estro dello studio di progettazione di Amsterdam Oz Architects . L’abitazione è stata terminata e consegnata nel 2017.