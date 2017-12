Boutique Lia Donna Bellaria: shopping natalizio di qualità

Sempre un passo avanti, grazie a radici solide

Bellaria – Nel cuore di Bellaria Igea Marina, a due passi dal mare, la boutique di abbigliamento “ Lia Donna Bellaria ” è il punto di riferimento per tutte coloro che amano distinguersi e vestirsi di stile.

La storia della boutique Lia Donna Bellaria risale all’anno 1974 quando, una giovanissima Lia Corbelli, aprì la sua prima attività. E’ proprio grazie allo spirito e alla passione di Lia, affiancata oggi dalla figlia Serena che, stagione dopo stagione, collezione dopo collezione, lo store è diventato un importante punto di riferimento per clienti italiani ed esteri.

Oggi il negozio, finemente ristrutturato nel 2015, ha un’immagine tutta personale, curata in ogni singolo dettaglio. Lia e Serena accolgono le loro clienti animate dal medesimo amore per la moda in un mix di romanticismo e ricerca dei brand, al fine di instaurare un rapporto di fiducia che le rende felici e appagate.

All’interno della boutique tante proposte declinate in svariati marchi tra cui: Liviana Conti con un look essenziale per la vita di tutti i giorni; P.A.R.O.S.H.,: un contemporary di lusso i cui elementi cardine risiedono nella ricerca di tessuti pregiati, ricami e intarsi realizzati a mano.; passando per le proposte vintage, femminili e delicate di Intropia, dedicate a tutte le donne che sognano un look alternativo e raffinato; fino a Pink Memories che propone un look femminile ed elegante, che affascina e disarma attraverso scollature, materiali soffici e sete stampate. E ancora: Aglini, Twin Set, Transit, Gold Case, Add, 8PM, 5 Preview, Mama B e Kopka.

E con l’avvicinarsi delle Feste, non resta allora che affidarsi a Lia e Serena per scegliere un regalo esclusivo. Ecco allora qualche idea per un look originale da mettere sotto l’albero.

Cominciamo dall’avvolgente e caldo cappotto in lana firmato P.A.R.O.S.H., con cintura e cappuccio con reverse e fodera, in vera pelliccia di volpe blu, tono su tono.

E gli accessori? Di certo non può mancare la borsa a mano in pelle rossa, modello Sveva di Orciani, un marchio di fama internazionale che coniuga creatività ed esperienza decennale nella lavorazione della pelle.

Ai piedi invece, uno stivaletto in pelle nera scamosciata con tacco basso, punta sfilata e chiusura con zip all’interno, firmato Liviana Conti. La scelta ideale per un look comodo e casual, ma al tempo stesso elegante e raffinato.

In ultimo, ma non per importanza, l’elegante cappello in feltro a tesa larga color cammello stile anni ’70, del marchio KOPKA, una giovane azienda tedesca specializzata nella produzione di cappelli morbidi che cambiano continuamente forma e stile.

Non vi resta allora che recarvi in Viale Paolo Guidi, 81 a Bellaria per uno shopping natalizio di qualità. Un viaggio tra i migliori tessuti e i migliori brand per vestire di stile il vostro Natale!

Boutique Lia Donna

Viale Paolo Guidi nr. 81 – Bellaria

Igea Marina Rimini

mail: info@liadonna.com

tel: 0541-340512