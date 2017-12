Oroscopo del Giorno Giovedì 14 Dicembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 14 Dicembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: La comunicazione con i familiari e la persona speciale della tua vita potrebbe essere frustrante oggi. O non sei d’accordo o ti mancano. Non essere frustrato. È l’energia planetaria che ha una piccola interferenza. Entro domani questo aspetto sarà passato e ti ritroverai di nuovo su un terreno comune.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: I piani per viaggiare o avanzare nella tua educazione potrebbero essere nella tua mente. La tua eccitazione potrebbe impedirti di concentrarti su qualsiasi compito tu debba svolgere. Non preoccuparti per questo! La tua risolutezza ti consentirà di completare i tuoi compiti nonostante tutto ciò che potrebbe distrarti. O quello, o le persone intorno a te continueranno a ricordarti le tue responsabilità!



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Pensieri di romanticismo e sogni di una serata meravigliosa con la persona speciale sono sventati dal lavoro che deve essere fatto subito. Questo potrebbe riguardare le finanze. Potrebbe coinvolgere un pensiero profondo su argomenti che non ti interessano particolarmente. Non lasciarti abbattere. Passa attraverso le faccende e poi pianifica la tua serata. Non sarà troppo tardi per divertirsi.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti avere in programma di partecipare a un evento sociale oggi. Non vedi l’ora. I documenti potrebbero occupare così tanto tempo oggi che ti chiedi se puoi farcela. I documenti non sembrano essere così urgenti. Fai quanto puoi e poi parti e vai alla tua festa. Te lo meriti.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Comunicazioni frenetiche che coinvolgono un progetto o affari familiari potrebbero farti sentire disperso e soffocato. Troppe preoccupazioni importanti ti hanno colpito. Può essere fonte di confusione, ma prendili uno alla volta e non essere tentato di provare a realizzare tutto in una volta. La tua mente è ferma e analitica oggi. Vai con il flusso e tutto sarà fatto.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Buone notizie sul denaro potrebbero riempirti di idee su come spenderlo, in particolare sulla tua casa. Forse hai bisogno di nuovi mobili o hai pensato di dipingere. Questo è un buon momento per farlo fintanto che starai attento a non lasciare che la tua esuberanza abbia la meglio su di te.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua mente è forte e pronta ad affrontare qualunque cosa. I membri della famiglia o gli amici potrebbero capirlo molto velocemente, quindi non sorprenderti se verranno da te per chiedere aiuto e consiglio. Probabilmente ne darai un sacco oggi, quindi sii preparato. Le scartoffie potrebbero essere tante.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Libri e riviste su argomenti psichici, spirituali o metafisici potrebbero occupare molta della tua attenzione oggi. Sei troppo coscienzioso per farti scivolare il lavoro e ti sentiresti male se non portassi a termine i tuoi doveri.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Un obiettivo abbastanza recente che ti sei prefissato potrebbe sembrarti travolgente. Potresti chiederti se ce le farai. Sebbene tu possa facilmente distrarti, ora dovresti invece concentrarti. Le finanze possono richiedere attenzione, ma questo è solo un lavoro di routine.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi dovresti sentirti particolarmente ottimista ed entusiasta della vita. Avrai molte ottime idee su cosa fare della tua giornata, ma sfortunatamente la tua capacità di mettere in atto questi piani sarà probabilmente ridotta da altre responsabilità. Stasera puoi fare tutto ciò che vuoi!



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Le discussioni sulla religione potrebbero emergere durante la tua giornata. Un recente afflusso di rivelazioni intuitive potrebbe farti desiderare di esporre le tue convinzioni, ma questo ti si potrebbe ritorcere contro. Questo non è il giorno per cercare di convincere gli altri di qualsiasi cosa.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Gli amici o un gruppo con cui sei affiliato potrebbero incontrare difficoltà finanziarie e chiedere il tuo consiglio. Non sarebbe una buona idea dare consigli, almeno non oggi. I tuoi pensieri non sono così focalizzati come dovrebbero essere. Potresti usare una piccola intuizione per guidarti. La tua capacità di vedere sotto la superficie è buona ora.