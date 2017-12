Sul tetto della vettura spunta una presa d’aria che ha una duplice funzione : da un lato, rende possibile una sovralimentazione dinamica per il propulsore, quantificabile in un aumento di coppia del 3% alla velocità massima. Dall’altro, crea un miglioramento generale dell’aspirazione, diminuendo la temperatura dell’aria e di conseguenza aumentando a tutti i regimi motore la coppia erogata. L’eliminazione delle prese d’aria sulle fiancate, rende la EVO più aggressiva, ma soprattutto più efficiente dal punto di vista aerodinamico.

Il kit della Huracán Super Trofeo EVO è realizzato in fibra di carbonio e tutte le componenti sono state ridisegnate; restano invariati il fondo piatto, lo splitter anteriore e il diffusore posteriore. Rispetto alla precedente versione, la EVO si distingue per un aerokit particolarmente evoluto . Una delle novità più evidenti è sicuramente la pinna longitudinale collocata sul cofano posteriore che serve ad aumentare la stabilità di percorrenza alle altissime velocità in curva.

E’ stata mostrata in anteprima mondiale la nuova Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO da 620 cavalli che, a partire dalla primavera del 2018, sarà in vendita al prezzo di 235mila Euro , tasse escluse.