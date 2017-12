Oroscopo del Giorno Venerdì 15 Dicembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 15 Dicembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: La tua situazione finanziaria è confusa? Stai iniziando a farti prendere dal panico? Potresti essere ansioso per niente. Raccogli tutti i documenti, concentrati sui fatti e guarda cosa sta succedendo davvero. Dopo aver consultato le cifre reali e averle esaminate un paio di volte, dovresti scoprire che puoi gestire la situazione.



TORO ⭐️⭐️ TOP: Le idee per progetti creativi potrebbero inondare la tua mente, ma potrebbero essere troppo generali o vaghe da comprendere. Fai una lista se vuoi, ma non sentirti in dovere di iniziare oggi. Potresti aver bisogno di un paio di giorni per far girare le idee prima di sistemarti. Sii paziente.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai avuto strane vibrazioni da qualcuno vicino a te? È probabile che questa persona non sia arrabbiata con te. Lui o lei potrebbe essere preoccupata per i prossimi cambiamenti nell’ambiente professionale. Tutti i segnali sono che queste preoccupazioni sono infondate. Porta fuori il tuo amico a pranzo e ascoltalo. Sarai in grado di alleggerirgli il carico e fornirgli una nuova prospettiva tanto necessaria.



CANCRO ⭐️ TOP:Un partner d’amore attuale o potenziale può non rispondere alle tue chiamate. Potresti andare nel panico, chiedendoti se ha perso l’interesse. Non saltare alle conclusioni. Il tuo partner potrebbe essere coinvolto in altre questioni.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Una riunione di sensitivi, artisti e persone orientate spiritualmente potrebbe svolgersi oggi a casa tua. Questo potrà essere un incontro affascinante e stimolante, ma potrebbe esserci qualcuno a cui piacerà suscitare polemiche e dibattiti. Sii consapevole di questa possibilità.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Una lezione a cui avresti voluto partecipare potrebbe cominciare e ti consigliamo di registrarti subito. Potresti avere alcune difficoltà. Se tenti di registrarti per telefono, la linea potrebbe essere occupata. Se ti iscrivi online, il sito Web potrebbe bloccarsi. Non scoraggiarti e non rinunciare. Questi sono solo ritardi temporanei. Non vorrai perdere la lezione. Continua a provare!



BILANCIA ⭐️⭐️ TOP: Hai un sacco di soldi investiti? Anche se hai solo un conto di risparmio o un’equità domestica, potresti essere un pò sconcertato quando il mercato azionario scenderà in picchiata. Molto sta succedendo dietro le quinte che il grande pubblico non conosce. La situazione è temporanea. Il mercato dovrebbe tornare alla normalità molto presto.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il partner può sembrare distratto. Non saltare alla conclusione che ha trovato qualcun altro. È più probabile che il problema si concentri sugli ostacoli che ha incontrato nel raggiungere un obiettivo importante. Quando deciderà di condividerlo con te, potresti essere in grado di far luce sulla situazione.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: L’attrezzatura potrebbe darti problemi oggi. Probabilmente sei bravo a lavorarci, ma quando si tratta di risoluzione dei problemi, potresti non sapere tutto. Non diventare pazzo a preoccupartene. Chiedi a un amico o a un collega di assisterti o, meglio ancora, chiama un professionista. Ti sentirai più sicuro e otterrai molto di più.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: La mancanza di comunicazione di un amico potrebbe far sorgere le tue insicurezze e ti chiederai se questa persona si preoccupa ancora di te. Non ti preoccupare. Il tuo amico è arrabbiato, ma non con te. Lui o lei potrebbe essere troppo preso dalle difficoltà quotidiane. Aspettalo per un pò.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Un membro del tuo gruppo potrebbe essere andato via senza dire a nessuno dove stava andando. Questo potrebbe essere un guaio per chi resta, ma non preoccuparti. Il tuo amico sta bene, ma probabilmente deve semplicemente stare un pò di tempo da solo. Devi accettare che non sentirai questa persona oggi. Abbi fede e non preoccuparti.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Una strana, inaspettata chiamata o e-mail potrebbe confonderti. Potresti non conoscere il mittente, le informazioni potrebbero non avere senso o potrebbero portare notizie che non sembrano corrette. Qualsiasi cosa tu senta potrebbe essere esagerata se non addirittura falsa. Se è importante per te, controlla i fatti prima di saltare alle conclusioni e prima di dirle agli altri.