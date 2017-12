Oroscopo del Giorno Domenica 17 Dicembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Domenica 17 Dicembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: Non prendere nulla troppo sul serio oggi. Le persone possono essere negligenti con le loro parole e finire per ferire i sentimenti o anche infrangere i cuori. Non leggere troppo profondamente ciò che è stato detto. La tua analisi eccessiva della situazione potrebbe portare a sospettare scenari che non hanno alcun fondamento nella realtà.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sì, è il tuo turno ora. Forse stavi aspettando qualcosa, ma i tempi non erano giusti. Forse c’è stato un ostacolo mentale o fisico. Non aspettare più. Non trovare scuse e non trattenerti. Più contribuisci, più sarai ricompensato.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Non impantanarti nei dettagli oggi. Se continui a cercare di perfezionare ogni aspetto del pacchetto prima di inviarlo, finirai per perdere troppo tempo. Mantieni le cose in movimento veloce. Non preoccuparti così tanto di argomenti insignificanti.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi parli molto, ma è naturale. Hai molto da dire, quindi perché non dirlo? Farai la tua strada con pochissimo sforzo. Divertiti e sentiti libero di concederti nel modo in cui meriti di essere trattato. Rispetta te stesso e gli altri ti rispetteranno. Cammina a testa alta e sii orgoglioso di chi sei.



LEONE ⭐️ TOP: Oggi potresti trovare difficile attenerti a un compito. La tua mente potrebbe sentirsi frammentata. Potrebbe essere difficile mettere a fuoco tutto. Mantieni le cose leggere e spensierate. Non c’è bisogno di stressarti su qualcosa che esiste solo nella tua mente.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Esci e gioca oggi. Fuggi dal lavoro e divertiti. Guida in un posto nuovo e fai una lunga passeggiata con gli amici. Hai un sacco di energia, quindi condividi il tuo entusiasmo con gli altri. C’è un eccitante entusiasmo nell’aria a cui dovresti attingere e contribuire. Prenditi una pausa dal mondano e fatti un’avventura.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Comunica i tuoi sentimenti su un diario oggi oppure scrivi lettere o e-mail a persone che non vedi da un pò. Hai molte informazioni da condividere. Questa è una buona giornata per vestirti, uscire e divertirti. Condividi un pasto con gli amici e salva le tue preoccupazioni per un altro giorno.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei l’esperto su molti argomenti, quindi diffondi le tue conoscenze ma usale con attenzione. Puoi saltare da un argomento all’altro, ma va bene. Le avventure inaspettate che incontrerai ti faranno divertire. Non preoccuparti delle conseguenze. Esci e divertiti. L’energia del giorno è elettrica!

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Non preoccuparti così tanto degli altri oggi. Il tuo compito è divertirti. Mantieni le cose in equilibrio non scavando troppo in profondità in uno specifico argomento o progetto. Gli aspetti indicano varietà, quindi dedica tempo a molte cose. Potresti scoprire un talento non sfruttato o un nuovo interesse. Goditi l’esplorazione.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Se non ti esprimi oggi, la gente potrebbe avere l’impressione che qualcosa non va. La persona con cui stai parlando potrebbe pensare che ti stia annoiando. Contribuisci alla conversazione. Le opinioni forti sono nell’aria e la tua è valida come quella di chiunque altro.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Questa è una grande giornata per fare acquisti. Unisciti agli amici e raggiungi i negozi per aggiungere bellezza e oggetti piacevoli alla tua vita. Stai lontano dalle cose scadenti. Ti meriti la qualità. Trasforma la spedizione in un evento sociale e divertiti. Ti divertirai molto con i tuoi amici anche se non comprerai nulla.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Ti senti un pò di peso in meno e ora sei pronto a prendere il volo. Presto potresti tornare di nuovo al tuo vecchio io. Per lo meno, ti sembrarà più facile essere te stesso. È giunto il momento di organizzare una festa o uscire con un gruppo di amici.