San Leo: tutto quello che non sapete sulla “Città più bella d’Italia”

Durante l’anno sono numerosi gli eventi che si susseguono a San Leo. Un’imminente occasione per visitare il Centro Storico è offerta dalle prossime iniziative del Natale a San Leo , che dall’8 Dicembre 2017 al 7 Gennaio 2018, con musica, presepi, animazioni e luci accenderanno San Leo in un’atmosfera suggestiva.

Nel 2017 San Leo si è aperta al mondo dei matrimoni con il progetto “San Leo Wedding” . La Fortezza Rinascimentale e il Palazzo Mediceo, possono ora infatti essere la cornice perfetta per la celebrazione di matrimoni con rito civile, sia all’aperto che al chiuso, e per organizzarvi ricevimenti di nozze (www.sanleowedding.com).

Dalla punta più alta dello sperone, la Fortezza Rinascimentale, dove fu rinchiuso, Cagliostro e patrioti risorgimentali come Felice Orsini, domina l’abitato. Oggi al suo interno sono visibili mostre di armi, armature, la vita militare del medioevo, l’ alchimista Cagliostro , le celle dei famosi reclusi, le oscure fortificazioni e la replica dell’enorme dipinto del Vasari , “Presa di San Leo”, il cui originale è situato in Palazzo Vecchio a Firenze.