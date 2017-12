TopLook Magazine in esclusiva a Museo Ferruccio Lamborghini

La ricostruzione del primo ufficio di Ferruccio alla Lamborghini Trattori con i suoi oggetti personali, i documenti ufficiali e le foto dell’epoca, ci catapultano nella storia dell’Italia del boom economico degli anni ‘50-’60, per ricordare non solo le vicende di Ferruccio, ma anche quelle della famiglia Lamborghini e di migliaia di persone che hanno lavorato nelle sue aziende.

Un percorso emozionante illustra sia la collezione personale di auto dell’ing. Honoris causa Lamborghini, tra cui spicca la mitica Miura SV , sia le sue produzioni automobilistiche più celebri, come: la famosa Fiat Barchetta Sport modificata per partecipare alla Mille Miglia del 1948, l’avveniristica Countach , gli esemplari di Jarama, le Urraco e l’Espada con apertura ad ali di gabbiano che ispirò l’auto del film “Ritorno al futuro”.

Vi accompagniamo allora in un viaggio virtuale all’interno del Museo, uno spazio, ideato e progettato da Tonino Lamborghini , in onore del padre: un geniale imprenditore con innovative creazioni ingegneristiche e di design.

16 Dicembre 2017, Bologna – In occasione della serata evento del 10° Anniversario di Gruppo Sangermano, TopLook Magazine ripercorre la storia di Lamborghini presso il Museo Ferruccio Lamborghini di Bologna, per una serata che scorre sul filo rosso dell’eccellenza, tra ospiti esclusivi, musica e intrattenimento.