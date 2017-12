Commuter Trucker Jacket: rivoluzione tecnologica

E mai come in questo caso sono i dettagli a fare la differenza. Qui il più importante è il polsino sinistro: basta sfiorarlo per controllare lo smartphone. A lavorare al manicotto smart, oltre ai sarti della Levi’s, sono gli ingegneri di ATAP, il laboratorio delle avanguardie di Google .

Una rivoluzione tecnologica dedicata per ora alle due ruote. Cuffie, bluetooth e un polsino cablato. Con tre gesti il ciclista ascolta e controlla il cellulare senza distrarsi. Si chiama Commuter Trucker Jacket ed è la giacca intelligente sbarcata ad ottobre negli store Levi’s americani, e in vendita sul web.