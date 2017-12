Oroscopo del Giorno Giovedì 21 Dicembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 21 Dicembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi sarebbe meglio fare qualche meditazione profonda. La connessione con il tuo spazio interno è incredibilmente preziosa. Renditi conto che una grande trasformazione arriva quando rilasci il controllo. Lascia che le cose fluiscano da sole e non preoccuparti così tanto di organizzare e pianificare tutte le tue azioni. Mantieni le cose semplici e facili. Una comprensione generale della situazione arriverà naturalmente.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Capitalizza l’energia presente oggi. Questo è un momento meraviglioso per esprimerti in maniera potente. Puoi andare agli estremi, ma fai attenzione a come maneggi il tuo potere. La chiave non è quella di attaccarsi troppo alle tue idee e ai risultati che desideri. Le cose accadranno quando devono accadere.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: L’attività intorno a te sta aumentando e dovresti aggiungere la tua energia al gruppo. Non hai bisogno di avere costosi extra per far parte della folla. Quello di cui hai bisogno per connetterti con il gruppo non è niente di più di quello che puoi comprare in un negozio. Viene dal tuo cuore. Impegnarsi in discussioni intellettuali. Saranno gratificanti.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Non essere troppo emotivamente attaccato al tuo lavoro oggi. Avrai maggiore successo quando ti allontanerai da ciò che stai cercando di ottenere. Una prospettiva più neutrale sulla questione ti renderà molto più efficace nel realizzare le cose. Hai il potere e dovresti usarlo. La chiave è assicurarsi che non ti domini.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Scoprire la verità in una situazione è la chiave per te. Oggi potresti voler portare le cose a un livello più alto e un punto di vista più elevato. Questo non può accadere finché tutti i fatti non sono al loro posto. Ricorda le promesse che fai e attieniti con fiducia. Le tue potenti emozioni sono caricate di energia.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Immaginati oggi come parte di un magnifico coro. Il tuo ruolo è cantare bene, ma anche essere consapevole delle altre voci. Assicurati che la tua voce non sovrasti le altre. Non cercare di essere prepotente, ma assicurati di sentire la tua voce.



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: Quello che non riesci a trovare in un posto, sarai in grado di trovare in un altro. Non arrenderti finché non trovi ciò che stai cercando. La chiave oggi è prendere il potere delle tue emozioni e metterle a fuoco. Un atteggiamento cinico complicherà solo le cose e renderà più difficile lavorare con le altre persone.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Mantieni le cose chiare e costruttive oggi. Se sei aperto a nuovi modi di fare le cose, potrebbero arivare pensieri rivoluzionari. Dovrebbe essere il momento di anticipare il futuro e stroncare qualsiasi potenziale problema sul nascere. Lo stesso metodo convenzionale che ha funzionato per anni potrebbe non essere la soluzione migliore per il lavoro. Cerca altri metodi.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Non lasciarti travolgere dall’intensa energia del giorno. Il tuo io interiore ha un’enorme quantità di fascino che può guidare le masse. Non impantanarti per l’indecisione. Ricorda che qualunque percorso tu scelga è quello giusto. Non puoi sbagliare!

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le tue emozioni saranno intense. C’è molta forza nelle tue parole. Lascia che il fuoco diventi incandescente. L’energia è contagiosa. Una volta che il fuoco si brucia, continuerà a fiamma alta per molto tempo. Questo è uno di quei giorni in cui è possibile apportare importanti modifiche al piano di gioco. Non aver paura di una trasformazione.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potrebbero accadere cose intorno a te. Potresti sentirti uno spettatore che guarda una produzione teatrale straniera. Bilancia il dramma con un pò della tua solida, potente razionalità.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Grandi trasformazioni sono in arrivo. Cerca la libertà dalla tua routine quotidiana e sentiti libero di superare i tuoi limiti. Cerca un significato più profondo invece di seguire la folla e le tendenze attuali. Questo non è il momento di essere economico o meschino. Sii reale!