Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2018 Acquario: decima posizione

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2018 Acquario stilata da TopLook.

L’Acquario è in genere una persona che non vuole avere pensieri, è per questo che a volte date la preferenza alla logica invece che al cuore. Precedendo il vostro compleanno, gennaio sarà un mese di bilancio per l’anno che è appena passato.

Classifica zodiacale Acquario: amore

In amore, il pianeta della bellezza non tarderà a influenzare favorevolmente la vostra vita sentimentale. Se siete single e state pensando di mettervi alla ricerca di un partner, il mese di dicembre aprirà la strada alle vostre attese nei modi più inaspettati.

Classifica zodiacale Acquario: lavoro

Riguardo al lavoro e alla professione, gli influssi di Mercurio fanno presagire l’arrivo di opportunità che influiranno molto sulla vostra attività lavorativa. Avete mille progetti in testa, dovete calmarvi e cercare di organizzare i vostri pensieri.