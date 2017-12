Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2018 Cancro: undicesima posizione

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2018 Cancro stilata da TopLook.

Per il Cancro ci possono essere dei problemi di benessere verso la fine del mese di dicembre. Per cui, prendete in considerazione l’idea di tenere sott’occhio le condizioni fisiche.

Classifica zodiacale Cancro: amore

In amore, eliminerete i vostri dubbi interiori ed eviterete di tornare a certi fatti del passato per andare avanti direttamente, senza complicarvi oltre la vita. Se siete single e state cercando una persona, questo sarà un mese pieno di sorprese positive per voi, con serate romantiche.

Classifica zodiacale Cancro: lavoro

Riguardo il lavoro e la professione, dicembre sarà il mese ideale per riprendere i vecchi progetti messi da parte e renderli vincenti. Evitate però di mescolare la vostra vita professionale con quella privata. Ci saranno buone opportunità di carriera e un miglioramento di stipendio.