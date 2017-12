Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2018 Capricorno: nona posizione

Saturno e Plutone saranno in Capricorno. Un transito che vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi, ma che potrebbe rendervi così duri e determinati che non baderete a quello che calpesterete mentre avanzate verso la realizzazione che vi sta a cuore.

Classifica zodiacale Capricorno: amore

In amore, è probabile che avvenga una completa trasformazione nella vostra vita, indipendentemente se vivete in una coppia datata o recente. Se siete single, il transito di Venere vi stimola a mettere in ordine i sentimenti. Uscite di casa per partecipare a riunioni ed eventi dove avrete l’opportunità di incontrare persone.

Classifica zodiacale Capricorno: lavoro

Riguardo al lavoro e alla professione, Marte vi trasmette una forte determinazione a realizzare i vostri progetti. Ottimo il rapporto di fiducia con i vostri collaboratori.