Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2018 Gemelli: sesta posizione

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2018 Gemelli stilata da TopLook.

Nel mese di dicembre la vitalità è in aumento. L’anno comincerà con tante novità, vi sentirete più maturi e consapevoli delle vostre scelte di vita, in ambito privato e in quello professionale. Ci saranno prove da superare, durante le quali vi toccherà sfoderare le vostre armi migliori per avere successo!

Classifica zodiacale Gemelli: amore

In amore, darete la massima priorità ai legami affettivi, con il presupposto, per la fine dell’anno 2017, di fare scintille sotto le lenzuola.

Classifica zodiacale Gemelli: lavoro

Riguardo al lavoro e alla professione, le influenze di Marte, trasmetteranno un intenso sentimento di agitazione che può creare un impulso negativo sulle attività. Ogni progetto a carattere d’investimento dovrebbe essere avviato con molta cautela. Gli scrittori possono aspettarsi dei buoni risultati.