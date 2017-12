Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2018 Pesci: dodicesima posizione

Il mese di dicembre si annuncia più frenetico e attivo del precedente. Sentirete il desiderio di allontanarvi da certe consuetudini per entrare nell’ignoto. Gennaio sarà nel segno della diligenza sul lavoro e avrete un’occasione unica per mostrare quanto valete.

Classifica zodiacale Pesci: amore

In amore, il trigono di Venere continua a proteggere il vostro rapporto e aggiunge armonia e tanta passione. Se siete single, ci saranno numerose opportunità di incontrare delle persone interessanti, tra le quali l’anima gemella.

Classifica zodiacale Pesci: lavoro

Riguardo al lavoro e la professione, ci saranno momenti difficili da superare. I vostri desideri cominceranno ad acquistare potenza. Per cui, se avete intenzione di cominciare un percorso in proprio, come imprenditore, questo è il momento giusto per procedere.