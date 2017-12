Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2018 Scorpione: ottava posizione

Riguardo al lavoro e alla professione, mantenetevi aperti a nuove idee e suggerimenti. Per chi è in cerca di un lavoro, ci sono buone probabilità di incontrare la persona giusta che vi aiuterà ad avviare un’attività in proprio.

In amore, avrete difficoltà a parlare con le persone che vi amano a causa della vostra ingiustificata gelosia. I single invece, non si devono scoraggiare poiché il loro magnetismo sarà positivamente attivo.

Lo Scorpione è conosciuto per essere il segno di chi vuole sempre soddisfare le grandi passioni che tiene nel cuore. Per voi, il mese di dicembre potrebbe essere fonte di preoccupazioni. Alcune situazioni potrebbero risultare emotivamente stressanti al punto da influenzare il vostro benessere fisico. Passate oltre.