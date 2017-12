Oroscopo del Giorno Venerdì 22 Dicembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 22 Dicembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: Si prospetta una giornata seria. Ti senti un pò solo, mentre tutti quelli intorno a te si concentrano sui propri bisogni. Ma stasera ti godrai una bella sensazione dopo aver risolto tanti problemi e ottenuto tanto. In definitiva, questo sarà un giorno molto positivo e finirai per sentirti molto orgoglioso di te stesso!



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Stai pulendo, spazzando e riordinando le tue relazioni come mai prima d’ora. C’è ancora molto da fare, ma alla fine le tue relazioni assumeranno forme completamente diverse. Oggi, ad esempio, qualcuno del tuo gruppo sosterrà le tue idee. Stai per cambiare. Tutti quelli che contano ti supporteranno.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Grandi fiumi nascono da gocce d’acqua. Al momento non ti manca l’opportunità nella tua vita. Non hai mai evitato il duro lavoro, anzi. Finirai la giornata sentendo la soddisfazione che deriva da un lavoro ben fatto. Complimenti!



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei profondamente soddisfatto della tua vita amorosa? Diversi aspetti ti spingono a fare il punto della situazione e sviluppare alcune soluzioni se necessario. Un grosso problema potrebbe essere la tua possessività. Fai un esperimento. Dona al tuo partner più libertà. Potrebbe sembrare rischioso per te, ma non sarà così. Allenta un pò le redini.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Amare qualcuno non garantisce che un giorno quella persona non se ne vada. Devi dare il tuo amore liberamente e senza catene. Se ti avvicini alle persone chiedendo sempre garanzie o protezione, farai sentire loro inadeguate. A loro volta, non si fideranno di te. È un circolo vizioso. L’unica via d’uscita è dare il tuo amore incondizionatamente.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai bisogno di una guida. Questo è il momento giusto per imparare da un maestro, anche se significa mettersi nei panni del discepolo. Questo è un cambiamento meraviglioso per te, soprattutto perché sei spesso colui che insegna agli altri. Questo tipo di esercizio può farti un mondo di bene. Se c’è un nuovo argomento che vuoi studiare, ora è il momento per farlo.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Questa è una giornata meditativa. Ti aiuterà a fare il punto su come ti senti dentro. Stai per abbandonare l’onere di fare sempre il tuo “dovere”. Miracolo dei miracoli, ti renderai finalmente conto che non puoi lavorare tutto il tempo! Prenditi una pausa.



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: I vecchi demoni e i sogni sono all’ordine del giorno oggi. Vuoi essere un artista? Sei sicuro? Se sei un artista, ti piacerebbe essere più importante o ricco? Fai attenzione a questi sogni ad occhi aperti perché ti portano lontano dal goderti la vita. Vivi nel qui e ora. Apprezzare ciò che hai già ti darà alla fine la stessa soddisfazione di chi è più ricco o più famoso.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Se la tua vita quotidiana sembra disordinata, cambiala. Dici che il trambusto della vita ti fa correre in mille direzioni diverse. Ma preferiresti davvero vivere in pace e tranquillità in campagna? È possibile apportare un cambiamento drastico. Approfitta dei tuoi grandi poteri di adattamento!



CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Non ti piace essere trattenuto. Non puoi aspettare in silenzio finché non raggiungi i tuoi obiettivi. Sappi che di tanto in tanto devono essere fatti degli spiacevoli compiti prima che tu possa divertirti. Fortunatamente, il giorno promette di essere calmo con periodi di sforzo concentrato. Ora puoi prepararti per il futuro.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: È questo il giorno in cui incontrerai qualcuno di nuovo? È possibile! Gli aspetti astrali lo renderanno molto più facile per te. Data la meravigliosa energia che hai in questo momento, qualcuno di affascinante potrà essere attratto da te. Approfitta di questa meravigliosa giornata. È fatta su misura per te!



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Puoi aspettarti di avere una giornata calma ed efficiente. Qualunque progetto tu abbia iniziato nella tua vita pubblica o privata dovrebbe iniziare ad assumere una forma interessante. A poco a poco, le incertezze svaniranno. Abbi fiducia nel tempo, perché attualmente sta lavorando a tuo favore.