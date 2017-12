Sciarpe 2018: dalle passerelle i modelli più glamour dell’inverno

Sciarpe 2018: gli accessori glamour dell’inverno

Tutti i trend dalle passerelle

Per l’inverno 2018 l’accessorio di lusso su cui investire non sarà una mini bag di alta pelletteria, ma delle maxi sciarpe 2018 in 100% cashmere, alpaca o lana merino. Sì, avete capito bene! Le sciarpe 2018 sono il must have di questa fredda stagione, da indossare in tanti modi possibili.

Uno di questi è certamente l’effetto sciarpone grunge sulle spalle, in modalità mantella; oppure su una spalla sola per un look countryside, o semplicemente da portare “a mano”: l’ultima tendenza da Parigi a New York.

Ma accanto alle sciarpe 2018, sono i foulard i protagonisti indiscussi del guardaroba femminile. Le dive del passato come Grace Kelly e Audrey Hepburn, lo hanno reso un accessorio icona da portare sulla testa abbinato a grandi occhiali da sole. Oggi il foulard continua ad esercitare il suo fascino, tanto che gli stilisti non smettono di proporlo in passerella.

Ma diamo uno sguardo alle novità di alta moda. Céline propone una sciarpa maxi in stile coperta declinata in un verde intenso. Prada invece, alla sua sciarpa tricot a coste, aggiunge delle fluttuanti piume dando vita ad un forte contrasto.

Burberry decora la sua classica sciarpa check con preziosissime e sontuose spille, mentre Off-White opta per il lusso estremo proponendo una stola in pelliccia di volpe con bande black and white. Pied de poule per Ralph Lauren, che sceglie un grande classico per i suoi look da power woman.

Ma come indossarla? Avvolgetela, stringetela attorno al collo o, per le più temerarie, lasciatela aperta come fosse stata posata per caso. Non sottovalutate l’idea di utilizzarla come una mantella: vi riscalderà e sarete assolutamente glam!