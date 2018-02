Classifica zodiacale Marzo 2018 Acquario: decima posizione

In amore, i pianeti ti guardano con benevolenza. È il momento di lasciarti guidare dalle stelle per raggiungere la massima pienezza dei sentimenti. Marte aumenta il desiderio, rendendoti più passionale.

L’insofferenza e le agitazioni sono sempre tante, ma i pianeti adesso donano occasioni d’oro per portare avanti i progetti importanti. Marzo pone in primo piano il lavoro, cercando di oscurare tutto il resto, soprattutto nella sua prima metà.