Classifica zodiacale Marzo 2018 Bilancia: undicesima posizione

Classifica zodiacale Marzo 2018 Bilancia stilata da TopLook.

Probabilmente gli affari sono l’ultima cosa di cui vorresti occuparti in questo momento, ma ci sono questioni importanti che richiedono la tua attenzione.

Classifica zodiacale Bilancia: amore

In amore, se da qualche tempo stai vivendo un periodo difficile con il partner, oggi tornerete ad amarvi come il primo giorno in cui vi siete incontrati. Ritroverai la persona della quale ti eri perdutamente innamorato. Affettivamente parlando, questo sarà uno dei periodi più belli dell’anno da vivere con la persona che saprà far risplendere sul tuo volto la felicità.

Classifica zodiacale Bilancia: lavoro

Riguardo al lavoro e la professione, continueranno a presentarsi piccoli ostacoli come lo scorso mese. Nettuno ti porta problemi, paure, incertezza e confusione. Nella prima parte del mese i progressi saranno lenti e difficili.