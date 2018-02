Classifica zodiacale Marzo 2018 Gemelli: nona posizione

Classifica zodiacale Marzo 2018 Gemelli stilata da TopLook.

Questa primavera ti vede particolarmente competitivo, astuto e intelligente. Per questo dovrai saper usare bene i pianeti che transiteranno in Ariete, per organizzare azioni e imprese e portare avanti il programma di lavoro stabilito.

Classifica zodiacale Gemelli: amore

In amore, il cielo ha in serbo emozioni roventi: resisterti sarà impossibile! Eppure ti capiterà di isolarti per riflettere sui rapporti familiari, sulla tua storia coniugale. A volte, i rapporti sessuali sembreranno meccanici e qualche Gemelli si sentirà privo di desiderio.

Classifica zodiacale Gemelli: lavoro

Riguardo al lavoro e la professione, la creatività avrà un ruolo significativo nel luogo di lavoro. Avrai l’opportunità di dare una svolta alla tua attività, nonostante alcuni disaccordi che potrebbero sorgere con un collega o superiore.