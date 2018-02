Classifica zodiacale Marzo 2018 Leone: ottava posizione

In amore, sarai influenzato dall’energia di Marte, che segnerà un momento difficile in cui dovrai affrontare alcuni problemi; tra l’altro, ti troverai a dover contenere una certa aggressività. La tendenza sarà quella di andare incontro a tensioni che possono rendere difficili la tua relazione affettiva. Impazienza e nervosismo all’ordine del giorno.

È il momento di dare sfogo alla tua necessità di un cambiamento di vita, di ambiente, di amici e conoscenti, per rinnovare le collaborazioni, immettersi in nuovi percorsi lavorativi, avviare un’attività. Giove ti infonderà l’impulso per arrivare a realizzare ciò che vuoi.