Classifica zodiacale Marzo 2018 Pesci: dodicesima posizione

In amore, non c’è alcuna presenza planetaria che indichi un cambiamento. Il tuo rapporto rimarrà saldo e saprai soddisfare le fantasie più romantiche.

Mercurio in Acquario crea sempre inquietudini: sentirai il lavoro instabile e con esso le entrate di denaro, specie chi ha un contratto a tempo determinato e chi è pagato a provvigione. Lo stesso si può dire per chi è libero professionista: gli affari necessitano di controlli più accurati e bisognerà che tutto venga programmato nei minimi dettagli.