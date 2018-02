Classifica zodiacale Marzo 2018 Sagittario: sesta posizione

Classifica zodiacale Marzo 2018 Sagittario stilata da TopLook.

La primavera sarà molto fortunata: potrai ribaltare a tuo favore qualunque tipo di situazione. Urano sarà pronto a soddisfarti e a farti fare un balzo in avanti nel lavoro, negli affari e nella professione.

Classifica zodiacale Sagittario: amore

In amore, Venere è in transito nella tua Casa della coppia, portando grande armonia nella tua relazione. Sarà un mese favorevole sul piano romantico e ancora più intenso in quello propriamente carnale.

Classifica zodiacale Sagittario: lavoro

Riguardo al lavoro e la professione, c’è una grande presenza planetaria in quest’area. Da un lato, Plutone, il pianeta della trasformazione, si occuperà della tua posizione economica, facendoti entrare in un periodo fruttuoso in termini di guadagni e di miglioramenti in denaro. Di pari passo crescerà la tua ambizione, l’energia e la forza.