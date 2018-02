Classifica zodiacale Marzo 2018 Scorpione: settima posizione

Classifica zodiacale Marzo 2018 Scorpione stilata da TopLook.

Marte in Ariete ti farà vivere giornate attivissime e proficue.

Classifica zodiacale Scorpione: amore

In amore, è un gran mese per gli Scorpioni che vivono in coppia. Molti pianeti ti appoggeranno nelle scelte. Un palcoscenico che permetterà di collegarti profondamente con i tuoi sentimenti. Se sei single e in attesa di incontrare l’anima gemella, il momento è arrivato. Preparati ad un incontro con la persona dei tuoi sogni in modo da non dimenticare nulla, affinché tutto sia perfetto.

Classifica zodiacale Scorpione: lavoro

Riguardo al lavoro e la professione, avvertirai una rinascita di speranza e voglia di combattere per i tuoi sogni dimenticati. Nulla può contro la forza interiore che emani durante tutto questo periodo. L’unico problema sarà Nettuno, ingannevole e poco chiaro, in orbita nella tua area del lavoro.