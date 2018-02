Classifica zodiacale Marzo 2018 Vergine: quinta posizione

Classifica zodiacale Marzo 2018 Vergine stilata da TopLook.

Si prospetta un periodo con grandi possibilità di cambiamenti. Avrai la felicità a portata di mano, a patto che rimani lontano dalla tendenza che hai di guardare sempre con attenzione ai minimi dettagli. Potresti correre il rischio di farti male.

Classifica zodiacale Vergine: amore

In amore, la Luna Piena nei primi giorni del mese, potrebbe generare alcuni problemi in ambiente familiare che possono ostacolare le tue relazioni romantiche. Nettuno nella costellazione dei Pesci ti regalerà la fantasia e l’illusione che generalmente ti viene a mancare.

Classifica zodiacale Vergine: lavoro

Riguardo al lavoro e la professione, Saturno sta transitando nella Casa delle risorse economiche, questo significa che non è un buon momento per le attività in generale, poiché, come sai, è il pianeta della rinuncia e del rigore.