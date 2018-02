Oroscopo del Giorno Sabato 24 Febbraio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Sabato 24 Febbraio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti trovarti costretto a restare a casa per qualche motivo, Ariete. Forse stai aspettando un ospite che è in ritardo o una consegna di qualche tipo. Pertanto, potresti sentirti un pò ansioso. Ti piace stare a casa, ma solo se scegli di farlo. Trova qualcosa di creativo per riempire il tempo che devi trascorrere in attesa.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: La costruzione di strade o edifici potrebbe rendere difficile girare per il tuo quartiere oggi, Toro. Il lavoro potrebbe anche intasare le linee telefoniche, almeno per un pò, quindi potresti perdere alcune chiamate importanti. Questo potrebbe essere un giorno frustrante. Tieniti occupato a casa.

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: La delusione su una figura pubblica di spicco che hai sempre ammirato potrebbe causarti una crisi etica, Gemelli. Potresti ritrovarti a dubitare di credenze e valori che hai accettato per la maggior parte della tua vita. Tieni presente che questo è in realtà un processo sano. Entro domani probabilmente avrai fatto pace con te stesso. Tieni duro!



CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Una mancanza di contatto tra te e il partner potrebbe farti sentire piuttosto depresso oggi, Cancro. Potresti essere tentato di saltare alla conclusione errata che il tuo amato non si preoccupa più di te ed è per questo che il tuo telefono non sta squillando. Non cadere in questa trappola. Se cerchi di essere obiettivo, ti renderai conto che questo non è vero. È probabile che il tuo partner sia stato trattenuto in qualche modo e chiamerà non appena ne avrà l’opportunità.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Tendi ad essere molto intuitivo Lene, ma oggi il tuo canale potrebbe sembrare completamente bloccato. Non riesci a percepire ciò che gli altri sentono. Puoi provare a ricorrere alla logica, ma non funzionerà oggi. Non pensare che questa sia una situazione permanente. I tuoi bioritmi mentali sono bassi. Dovresti tornare alla normalità in pochi giorni.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Di solito sei un gran lavoratore Vergine. Oggi, tuttavia, stai attraversando una crisi di pigrizia. È probabile che tu non voglia fare altro che stare in giro, leggere o guardare la TV. Va bene. Abbiamo tutti bisogno di tempo per rilassarci. Non soffrire di ingiusti sensi di colpa se non hai voglia di lavorare.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti semplicemente volerti staccare dal mondo e nasconderti, Bilancia. Il tuo cortile o la camera da letto sembrano particolarmente attraenti in questo momento, e potresti aver appena acquistato un nuovo libro che muori dalla voglia di leggere. Non hai nemmeno voglia di condividere un pasto con il resto della famiglia. Non preoccuparti di questo. Tutti noi vogliamo un pò di tempo da soli ogni tanto. La tua famiglia dovrebbe capire.

SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP:Un amico o un parente potrebbe proporre un viaggio Scorpione, ma oggi non vuoi nemmeno pensare di andare al negozio di alimentari. Non ti sentirai nemmeno in grado di parlare con nessuno. La tua mente è probabilmente concentrata su argomenti intellettuali o metafisici. Potresti semplicemente voler rimanere a casa e studiare quegli argomenti tutto il giorno. Dì al tuo amico che l’idea di viaggiare suona alla grande e ne parlerete più tardi. È tutto ciò che puoi fare adesso.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti aver avuto un sacco di conti da pagare, e quindi i tuoi forzieri potrebbero essere un pò troppo vuoti per i tuoi gusti. Tuttavia, questa è solo una condizione temporanea. Trova qualcosa di economico, come la lettura, per tenerti occupato e liberarti della mente. Probabilmente stai andando bene!

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Stamattina potresti guardarti allo specchio e avere orrore di quello che vedi, Capricorno. Hai lavorato duro e sei stressato, quindi probabilmente sei stanco. Regalati dei vestiti nuovi e una passeggiata, e poi riposati. Domani probabilmente sarai fantastico come sempre. Tieni duro.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Qualcosa potrebbe accadere durante il giorno che inconsciamente ti ricorda qualcosa di spiacevole che ti è successo in passato, Acquario. Potresti anche non ricordare l’evento di oggi, ma i ricordi di ciò che accadeva molto tempo fa potrebbero affliggerti per tutto il giorno e metterti di cattivo umore. Prova ad analizzare perché questa memoria ti colpisce così tanto. Appena lo capirai, liberatene. Potresti sentire come se un peso fosse stato sollevato dalle tue spalle.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Nessuno dei tuoi amici potrebbe essere a casa oggi Pesci e quindi probabilmente non sarai in grado di avere conversazioni telefoniche o visite da loro. Questo potrebbe farti sentire piuttosto solo. Potresti anche convincerti che a nessuno importa più di te. Sai bene che non è questo il caso! Leggi o guarda film finché qualcuno non ti chiamerà.. e lo faranno!