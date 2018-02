Oroscopo del Giorno Lunedì 26 Febbraio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 26 Febbraio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Assicurati di aprire la posta e rispondere al telefono oggi Ariete, poiché è probabile che tu riceva alcune informazioni interessanti da un amico o un socio in affari. Potrebbe essere che un accordo che è stato firmato o un interesse romantico che hai perseguito da tempo. Qualunque cosa porti il giorno, è probabile che sia favorevole.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi puoi aspettarti un ambiente caldo e amichevole, Toro. Goditi le conversazioni con i tuoi colleghi di lavoro, ma non prendere nulla troppo sul serio. Potrebbe esserci qualcuno in mezzo a te che vuole sabotarti. Non devi preoccuparti troppo, fai solo attenzione a documentare qualsiasi idea o intuizione che possiedi. Potrebbe essere necessario dimostrare che sono originali.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: C’è un’intensa passione dentro di te, Gemelli. Hai difficoltà a resistere all’impulso di prendere la tua amata e scappare in qualche isola deserta. Ma se non riesci a raggiungere l’isola,perché non creare un’oasi direttamente a casa tua? Ordina del cibo dal tuo ristorante preferito, mangialo a casa e goditi una serata intima con il tuo partner.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Probabilmente ti sentirai particolarmente sensuale adesso, Cancro. Trasudi una sorta di erotismo innocente e attiri molti sguardi. Ti senti vivo e appassionato, desideroso di abbracciare la tua vita e le persone speciali. Questo sarebbe un grande giorno per pianificare una serata romantica a casa. Prepara un buon pasto, metti un pò di vino in tavola, accendi le candele e lascia che le cose facciano il loro corso.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Cerca di non lasciarti coinvolgere nel pettegolezzo, Leone. Ci saranno voci che volano oggi, e faresti bene a proteggerti. È probabile che i sentimenti siano implicati. Fai attenzione!



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sembra che il tuo duro lavoro degli ultimi mesi abbia dato i suoi frutti. Non esitare ad accettare la sfida che ti viene offerta. Probabilmente i tuoi capi ti rispetteranno per la tua schiettezza e il tuo coraggio.



BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: È probabile che ti senti pronto per un cambiamento, Bilancia. Non è che sei insoddisfatto del tuo lavoro o dell’ambiente, piuttosto è la tua mente che è affamata di nuove sfide. Potresti essere in grado di soddisfare questa fame assumendoti maggiori responsabilità sul lavoro o iscrivendoti ad alcune lezioni serali dopo il lavoro. Ogni nuova e diversa attività darà alla tua mente lo stimolo che desidera ardentemente.



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Certamente ci sono vantaggi e svantaggi per l’alto livello di intuizione che hai. Oggi potresti sentirti appesantito da alcuni strani pensieri che ti entrano in testa. Solo il tempo dirà se sono vere premonizioni o semplicemente strani sogni ad occhi aperti. Nel frattempo, ignorale.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Mentre il tuo entusiasmo è alto, la tua resistenza potrebbe essere un pò bassa, Sagittario. Prenditi cura di te stesso in questo periodo impegnativo. La tua tendenza è di strafare, frequentare troppe feste e fare shopping fino alla chiusura dei negozi. In questo momento la tua vita sociale è al massimo, ma dovrai concederti un pò di tempo per riposarti.



CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: I colleghi possono essere un pò nervosi, Capricorno. Dovrai scegliere attentamente le parole da dire. C’è una certa tensione nell’aria. E mentre non puoi identificare la fonte, puoi certamente vederla manifestata sui volti dei tuoi colleghi. Oggi non sarebbe il giorno giusto per lasciarti andare con critiche di qualsiasi tipo.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo è destinato ad essere un giorno affascinante, Acquario. Potresti avere un ospite straniero che ti riempie la mente di visioni e di avventure in terre lontane. Chiunque incontrerai oggi sarà interessante, quindi sii aperto a tutte le persone nuove che entrano nella tua vita. La tua curiosità e il senso di avventura sono stuzzicati. Puoi decidere di fare un viaggio. Se lo fai, sii pronto per il romanticismo. È sicuramente nelle stelle per te.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi la tua creatività è ai massimi storici, Pesci. Sei ispirato a intraprendere progetti creativi a lungo termine. Questo è il momento per te di fare un salto e tuffarti proprio dentro. L’esitazione non ti porterà da nessuna parte. Qualunque cosa tu stia sognando di fare, falla ora.