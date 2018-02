Oroscopo del Giorno Martedì 27 Febbraio

ARIETE ⭐️ TOP: È probabile che la disinformazione si diffonda a macchia d’olio oggi, causando un sacco di inutili turbamenti tra i tuoi vicini a casa o i tuoi colleghi al lavoro. Non prendere per vero qualsiasi pettegolezzo o voce che senti, Ariete. Controlla la precisione delle informazioni.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Stai finalmente mettendo in moto alcuni dei tuoi obiettivi di vecchia data, Toro. Buon per te! Ma anche se tutto è a posto e sei pronto per andare lontano, è possibile che tu possa ricevere un avviso su alcuni ritardi dei tuoi piani. La frustrazione sarà insopportabile. Ma quando fai un passo indietro e guardi l’immagine più grande, vedrai che alla fine questo ritardo è nel tuo miglior interesse.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Attenti ad avvocati, banchieri e agenti di cambio oggi, Gemelli. È probabile che uno di questi ti fuorvii con alcune informazioni inesatte. Fai le tue ricerche e ottieni tutti i fatti prima di farti consigliare gli investimenti finanziari.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Un familiare o un’altra persona amata potrebbe non dirti la verità. Lui o lei probabilmente pensa di proteggerti nascondendoti la verità. Questo è il momento in cui ti fidi dei tuoi istinti, Cancro. Se ti viene detto qualcosa che semplicemente non ti suona come vero, controlla le informazioni piuttosto che accettarle.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai una mente attiva e un’immaginazione ancora più attiva, Leone. Oggi rischi di mandare in tilt il tuo cervello mentre lotti per tenere il passo con tutte le idee e le informazioni che scorrono nella tua testa. Prenditi qualche minuto per fare un pò di riflessioni. Annota tutto ciò che stai pensando in questo momento in modo da liberare un pò di spazio nel tuo cervello. Una lunga camminata o del sano jogging contribuirebbe a lenire la mente.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Se un membro della famiglia è di cattivo umore ma non confessa il motivo, tocca a te intervenire e aiutare. Lui o lei sta trasportando quella grande nuvola nera in giro, proiettando ombre ovunque. Fai quello che puoi, ma stai attento a non forzare troppo il problema. Questa potrebbe non essere la tua area di competenza!



BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Se un amico o un collega sembra essere nei guai, potresti non voler interferire per paura di scendere troppo nell’intimo. Ma questo non è il momento di trattenerti, Bilancia. È probabile che questa persona abbia davvero bisogno del tuo aiuto. Il tuo intervento sarà molto apprezzato e forse anche premiato. Assicurati di riposare stasera. Sei emotivamente e fisicamente stressato.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua carriera potrebbe essere svanita da meschini pettegolezzi e voci di corridoio. È probabile che qualcuno stia spingendo in avanti il suo programma senza alcun pensiero o preoccupazione per il suo impatto sugli altri. Fai quello che puoi per fermare questi imbrogli, Scorpione. Ci sono momenti in cui è appropriato essere l’informatore, e questo è uno di questi.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Alcune cattive notizie sulla tua situazione finanziaria potrebbero non essere così brutte come sembrano. Ricontrolla le informazioni prima di entrare nel panico, Sagittario. Può darsi che un computer abbia commesso un errore o che un impiegato della banca abbia fatto confusione. Potrebbe essere necessario sbrogliare alcuni documenti, ma sarà un sollievo risolvere il problema.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: In una situazione spiacevole, la tua inclinazione è quella di proteggere i tuoi cari dalla verità. Questo sarebbe un errore, Capricorno. Anche se ti stai comportando così per amore, i tuoi familiari meritano di sapere la verità anche se fa male. Non puoi proteggerli dalle realtà del mondo. La maggior parte delle persone, anche i giovani, preferiscono conoscere i fatti.

ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti stanco e un pò stressato oggi, Acquario. Anche se sei un maniaco del lavoro per natura, anche tu sei costretto ad ammettere che questo è un giorno in cui vorresti stare a letto. Concediti queste poche ore per riorganizzarti e recuperare la tua energia. Dovrai operare al massimo della forma per tutto il lavoro che potrebbe colpire la tua scrivania la prossima settimana.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Di questi tempi potrebbe esserci una persona scomparsa. È possibile che la relazione sia finita e tu sia l’ultimo a saperlo? Non lasciare che le tue insicurezze abbiano la meglio su di te, Pesci. È probabile che il tuo amico abbia semplicemente bisogno di un pò di tempo da solo per risolvere alcuni grossi problemi di vita. Lui o lei cercherà presto il tuo calore e la tua amicizia.