Oroscopo del Giorno Giovedì 1 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 1 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: Probabilmente oggi non ti senti bene, Ariete. Senza dubbio la tua malattia è il risultato di una recente eccentricità. Non puoi incolpare nessuno tranne te stesso per il tuo mal di testa e il tuo mal di stomaco. Cerca di non trasmettere il tuo cattivo umore in famiglia. Basta chiedere loro di chiudere le tende e chiudere la porta. Uscirai nel primo pomeriggio sentendoti un pò traballante ma decisamente in via di guarigione.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai vissuto in passato con la tua determinazione a dire tutta la verità e nient’altro che la verità, anche se questa potrebbe aver causato sentimenti feriti. Oggi cerca di esercitare un pò di tatto e diplomazia. Sarai comunque in grado di manifestare il tuo punto di vista, con l’ulteriore vantaggio che il tuo pubblico ti parlerà anche dopo averlo fatto.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Non vuoi altro che stare solo oggi. Perché questo accada Gemelli, devi spegnere il telefono, spegnere il computer e appendere un cartello “Non disturbare” sulla porta. Anche allora, probabilmente i tuoi amici passeranno oltre il cartello e chiederanno cosa c’è per cena. Le persone vogliono radunarsi e vogliono farlo a casa tua. Ordina il tuo cibo preferito e goditi il caos!



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Non essere sorpreso se molti ospiti non invitati si presentano oggi, Cancro. Potresti ospitare un evento sociale estemporaneo mentre i vicini si fermano per portare notizie di cambiamenti. Hai energia da risparmiare in questo momento, quindi sei perfettamente in grado di accogliere i tuoi ospiti. Ma non lasciarti travolgere. Lascia che la festa faccia il suo corso.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi puoi aspettarti di fare un sacco di commissioni Leone, anche se probabilmente preferiresti restare a casa. Hai degli obblighi da rispettare verso gli amici e la famiglia, e non puoi sopportare di deluderli. Cerca di fare tutto il più velocemente possibile in modo da avere il pomeriggio libero.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai energia da vendere Vergine, e intendi usarla. Chiedi agli amici di unirsi a te in una passeggiata. Oppure organizza una partita di tennis per il pomeriggio. Goditi la giornata all’aria aperta, ma fai attenzione a non spingere troppo. Se sforzi i muscoli oggi, potrebbero passare settimane prima che tu sia completamente guarito. Se ti muovi e fai molte pause, allora ti godrai la giornata senza ripercussioni.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti ricevere la conferma di una promozione o una nuova entusiasmante sfida sul lavoro. Anche se questo è qualcosa che desideri da molto tempo, potrai esitare ad accettare immediatamente. Potrebbe essere perché la sicurezza in te stesso è piuttosto bassa in questo momento, Bilancia? Non lasciare che ti fermi! Questa sensazione è solo temporanea, mentre l’opportunità potrebbe trasformarsi in qualcosa di duraturo. Non perdere la tua occasione!



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il denaro e l’amicizia raramente si mescolano, Scorpione. Tieni questo a mente oggi se un amico ti chiama per un prestito. Faresti meglio ad aiutarlo a trovare strategie per guadagnare di più. Per quanto tu voglia aiutare il perdente, un approccio temporaneo spesso fa più male che bene. Un prestito veloce non aiuterà il problema fondamentale della spesa compulsiva del tuo amico.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Ti viene in mente che questo è il giorno in cui devi sistemare la tua casa, e hai deciso di farlo da solo. È troppo pulizia e organizzazione per una persona da sola. Perché non chiedere aiuto? Corrompi il tuo partner oi tuoi figli, ascolta musica ad alto volume e tutti finiranno i compiti in pochissimo tempo.



CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Non puoi fare a meno di sentirti un pò frustrato oggi, Capricorno. Ci sono posti dove andare, gente da vedere, e non riesci a uscire di casa. Le tue responsabilità sono tante ora e la situazione non cambierà per un pò. Puoi, tuttavia, pianificare alcune mini-vacanze senza troppi sforzi. Concediti una serata con fantastici piatti da asporto e un vecchio film sdolcinato. Potrebbe essere la cosa giusta per sollevare il morale.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Se sei stato agitato la scorsa notte, probabilmente ne pagherai il prezzo oggi. Se la tua testa sta urlando, faresti meglio a riposare Acquario. Tornerai te stesso nel pomeriggio. Il tuo lavoro può aspettare fino ad allora.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Senza dubbio, c’è molto lavoro da fare in casa. Con la configurazione planetaria di oggi, ti senti particolarmente interessato a rendere la tua casa al meglio. Ma non devi fare tutto oggi, Pesci. Piuttosto che strofinare pavimenti e spolverare mobili, perché non investire in pochi articoli poco costosi che potrebbero rianimare il posto un pò? Alcuni tappeti e cuscini sparsi potrebbero fare una grande differenza!