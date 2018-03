Revzani Beast Alpha X Blackbird, la coupé che sembra un caccia

700 CV e look da aereo spia in soli 5 esemplari

Rezvani, marchio californiano noto per il militaresco fuoristrada Tank, rende omaggio ad uno dei miti dell’aeronautica militare americana, con una serie speciale prodotta in soli 5 esemplari. Stiamo parlando della sportiva Revzani Beast Alpha X Blackbird.

Revzani Beast Alpha X Blackbird si ispira all’ SR-71 Blackbird, un aereo da ricognizione sviluppato dall’aeronautica degli Stati Uniti nel corso degli anni’60 e ’70. Un aereo che, a tutt’ora, detiene il record assoluto di velocità (con 3.529,6 Km/h – pari a Mach 3) e di altezza in volo costante (con 25,929 metri).

È con questi numeri in testa che i ragazzi di Revzani hanno deciso di creare una supercar rivoluzionaria.

La Beast Alpha originale monta un motore quattro cilindri da 400 CV, ma la Rezvani ha voluto dare molta grinta in più al 2.5 turbo della X Blackbird, portandolo fino a 700 CV. La supersportiva dispone di una centralina di controllo del motore di origine Cosworth ed è ordinabile con un cambio manuale a sei rapporti o, in alternativa, con un sequenziale a sei marce con paddle al volante.

Rispetto al modello di derivazione la Blackbird risulta molto più performante nonostante il peso più elevato (952 kg contro i 907 della Beast Alpha) completando lo scatto da 0 a 100 km/h in poco più di 2,9 secondi. La carrozzeria in fibra di carbonio, generalmente proposta come optional, è di serie, così come i cerchi di lega da 18″ e l’impianto frenante AP Racing. Oltre alla potenza e alle prestazioni, la Alpha X Blackbird presenta un’estetica da vera supercar: da notare il testo rimovibile, le portiere Sidewinder con apertura a scorrimento e le finiture verde lime sulla carrozzeria nera.

Solo cinque gli esemplari previsti, in vendita a 225 mila dollari, poco più di 180 mila euro.