Primavera 2018: borse mini, più sono piccole meglio è!

Borse mini: più sono piccole, meglio è!

Per la Primavera 2018 la tendenza è mini

Borse mini, micro o nano? Sono queste le misure che definiscono la tendenza delle borse must have di stagione. Per la Primavera 2018 la regola è una: “borse piccole, non più grandi di una mano”.

Eh si, l’alta moda elegge per la bella stagione borse piccole piccole, un nuovo oggetto di culto da indossare di giorno e i sera. Quindi avete capito bene, più sono piccole, e più sono cool!

Brutta notizia per le “Mary Poppins” che amano le borse grandi e spaziose. Dimenticate agenda, trucchi, portafoglio ingombrante e chi più ne ha più ne metta.. Ora è il turno delle minimaliste, di chi uscirebbe volentieri di casa a mani libere.

Le borse della primavera-estate 2018 rimpiccioliscono a vista d’occhio. Piccole, tanto da contenere solo lo stretto necessario e da indossare come gioielli, mini ma preziosissimi.

Se siete già amanti della borsa piccola, non avrete problemi ad abbracciare il nuovo trend. Se invece siete fan delle over size ma siete incuriosite lo stesso, date un’occhiata alle nostre proposte e lasciatevi ispirare dai nuovi dictat della moda.

Cominciamo da Jimmy Choo che, per la primavera, crea una “Mini Lockett” in tessuto jacquard con fibbia decorata da cristalli, un vero e proprio gioiello di stile.

Per Hermès invece la mini bag è a tracolla, di color azzurro cielo, ideale per una passeggiata tra le vie della città. Non manca poi il classico della maison Louis Vuitton che questa volta però, diventa “nano”. Ma non solo micro bag, anche gli zainetti sono mignon, come quello in tessuto vela firmato Prada.

Ma attenzione, c’è un dettaglio importante da non sottovalutare.. Qualunque sia la vostra scelta, ricordatevi di puntare tutto sul colore! Si, perché se una borsa non è strettamente “utile”, allora che sia un capriccio, un oggetto da collezione che regalerà un accento diverso al vostro look!