Oroscopo del Giorno Sabato 3 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Sabato 3 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua vitalità fisica è molto forte oggi Ariete, anche se i tuoi pensieri potrebbero essere un poò annebbiati. Qualcuno potrebbe fortemente opporsi a una tua azione, ma rendersi conto che la sua motivazione potrebbe essere un pò distorta. Raduna la sicurezza in te stesso per difenderti in questo momento. Qualunque cosa accada, sarai chiamato ad agire in un modo o nell’altro. Prenditi il tempo per valutare attentamente i fatti, perché potrebbero trarti in inganno.



TORO ⭐️⭐️ TOP: Oggi potrebbe esserci un pò di confusione nel tuo mondo, Toro. Cercare di dare un senso a ciò che sta succedendo potrebbe non essere il compito più facile. Il pensiero razionale e i processi analitici potrebbero non essere il modo migliore per trovare la soluzione. Potresti stare meglio lasciando che il problema si posizioni per ora e affrontarlo più tardi quando i fatti saranno più chiari. Lascia andare il controllo e il desiderio di dare un senso a tutto. Invece, rilassati e lascia che la giornata ti porti dove vuole.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi ti viene chiesto di entrare in azione Gemelli, quindi non resistere. Sii consapevole del fatto che le cose potrebbero non essere come sembrano. Potrebbe esserci un altro lato della medaglia di cui dovresti essere a conoscenza prima di agire. La tua mente potrebbe sembrare un pò annebbiata. Il tuo mondo fantastico è particolarmente attivo oggi, quindi potresti sentire l’impulso di scappare e non tornare mai più. Potrebbe non essere una cattiva idea.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potrebbe essere difficile arrivare alla radice di una questione, Cancro. Invece di stressarti, fai un lungo sonnellino nel pomeriggio. Innaffia le tue piante e leggi un libro. Fuggi in una sorta di mondo fantastico che ti porta lontano dalla tua vita quotidiana. Affrontare le persone può rivelarsi estremamente difficile. Occupati di loro più tardi.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Goditi una giornata vivace in cui indulgere in tutto ciò che il tuo cuore desidera, Leone. La tua immaginazione potrebbe portarti in un regno completamente nuovo in cui reciti il ruolo da protagonista. Vivi queste fantasie. Ricorda che se puoi sognarlo, puoi farlo, quindi pensa in grande. Il fuoco dentro di te brucia intensamente, quindi fai buon uso di questo potere prima che venga dilapidato da qualcun altro.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti sentirti particolarmente interessato agli altri, Vergine. I tuoi pensieri sono per i meno fortunati. Forse dovresti considerare di collaborare con una chiesa locale o un’altra organizzazione benefica per aiutare la tua comunità. Il tuo benessere spirituale è importante per te oggi, e dovresti fare qualcosa per onorare questa parte di te.



BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi è un giorno attivo in cui faresti bene a lavorare con altri gruppi, Bilancia. La tua immaginazione è particolarmente attiva e potresti trovarti a riprodurre scene dei tuoi sogni. Le persone nella tua vita stanno giocando un ruolo più importante di quello che avevano in passato. Lavora con loro per sollevare lo strato di nebbia che sembra offuscare l’aria oggi.



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Non prendere nulla troppo sul serio e astieniti dal prendere decisioni importanti. Potresti avere la sensazione che qualcosa o qualcuno stia lavorando dietro le quinte a tua insaputa. Fidati del tuo istinto. Guarda cosa puoi fare per colmare il divario tra la realtà e ciò che percepisci dal mondo spirituale. Visita l’oceano o fai una lunga passeggiata nei boschi.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo potrebbe benissimo essere uno di quei giorni in cui ti dimentichi di indossare le scarpe prima di uscire, Sagittario. Assicurati che la tua testa sia avvitata bene sul collo prima di alzarti dal letto; altrimenti potresti trovarla a fluttuare tra le nuvole. I sogni ad occhi aperti penetreranno nella tua coscienza, non importa quanto tu cerchi di mantenere la tua mente concentrata sulla realtà.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le informazioni che ti arrivano oggi possono essere offuscate e deliranti, Capricorno. Controlla l’orario degli autobus due volte prima di salire a bordo. Potresti ritrovarti altrimenti nella parte sbagliata della città. Abbi pazienza e cerca di non arrabbiarti troppo se non ricevi le risposte che desideri. La verità verrà fuori abbastanza presto.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo mondo fantastico sarà particolarmente attivo oggi Acquario, e dovresti sentirti libero di fuggire nel mondo dei sogni. Lascia che la tua immaginazione gestisca lo spettacolo oggi e rimarrai piacevolmente sorpreso dalle ricompense che questo porterà nella tua vita di tutti i giorni. Potrebbe essere difficile prendere una decisione su qualcosa di pratico, quindi non provarci nemmeno.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le cose potrebbero non sembrare che si stiano adattando al loro posto oggi Pesci, quindi non provare a insistere sul problema. Potresti avvertire un forte desiderio di fuggire nella terra dei fantasmi e non tornare mai più. Resisti alla tentazione di indulgere in sostanze ricreative che potrebbero farti sentire più confuso di prima. Porta a termine il tuo lavoro e poi scatenati. Fuggi nelle profondità della tua mente ed esplora le ricche fantasie che il tuo io interiore ha da offrire.