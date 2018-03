Oroscopo del Giorno Domenica 4 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Domenica 4 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: I piani per stare insieme con gli amici o con il partner potrebbero dover essere posticipati a causa di responsabilità professionali che richiedono attenzione. Questo potrebbe rivelarsi sconvolgente Ariete, soprattutto perché devi deludere gli altri, ma queste cose accadono. Non lasciarti prendere dalla disperazione. Ciò non avrà alcun effetto duraturo su nessuna delle tue relazioni. Lavora duro e pianifica il tempo per divertirti un pò più tardi.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua salute è migliorata nelle ultime settimane, Toro, ma oggi è probabile che tu ti senta un pò stressato. Hai lavorato duro e ti sei concentrato poco su altro, quindi il tuo corpo si sta ribellando. Hai bisogno di riposare. Prenditi una pausa e rilassati, ma non sentirti in colpa per questo. Persino il presidente della Repubblica ha bisogno occasionalmente di passare del tempo da solo.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti aver programmato un’entusiasmante serata con gli amici, ma dovrai rimandarla a causa di forze fuori dal tuo controllo. Questo potrebbe rivelarsi deludente e frustrante Gemelli, ma non ci sarà molto da fare a riguardo. Basterà riprogrammare e pianificare qualcos’altro per stasera. Guarda un film oppure fai una passeggiata.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potrebbero accadere eventi sconvolgenti nel quartiere. Potrebbe trattarsi di qualcosa di importante oppure solo il brutto tempo. Non importa Cancro, qeusto renderà la tua giornata un pò più difficili per un pò, ma dovrai sopportarlo. Nel frattempo, cerca di rallegrare tutti lanciando una festa improvvisa. Funziona sempre!



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti sentire una voce piuttosto angosciante su una o più persone che conosci o forse sulla tua situazione lavorativa. Non sorprenderti se più di una persona ti telefonerà o ti invierà un’email per informarti su questo. Tuttavia Leone, questa informazione potrebbe non essere affidabile. Potrebbe essere basata su insinuazioni o persino bugie. Cerca di capire i fatti prima di impazzire.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: I progetti personali o professionali sui quali hai lavorato potrebbero muoversi un pò più lentamente oggi, Vergine. Potresti chiederti se non stai facendo qualcosa di giusto. Non è questo il cas peròo. È senza dubbio solo un normale ritardo nell’energia, che dovrebbe riprendersi domani. Fai ciò che devi e non impazzire. Segui la corrente.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti sentirti soffocato dalla tua situazione attuale. Forse stai pensando di cambiare lavoro o professione, o forse stai pensando di trasferirti in un posto più esotico. Queste potrebbero essere buone idee Bilancia, ma oggi non è il giorno giusto in cui prendere decisioni definitive o prendere in considerazione queste opzioni. Non sei in uno stato d’animo oggettivo. Aspetta qualche giorno e poi pensaci ancora. Potresti cambiare idea.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: I tentativi di padroneggiare un nuovo programma per computer o un’altra forma di apparecchiatura ad alta tecnologia potrebbero non dare i loro frutti Scorpione. Potresti tendere a dubitare delle tue capacità e quindi sentirti molto frustrato. Tuttavia, continua a farlo. Potresti anche pagare per chiedere l’aiuto di qualcuno che ne sa di più.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il rapido livello di crescita che probabilmente stavi vivendo potrebbe improvvisamente rivelarsi troppo per te oggi, Sagittario. Potresti aver bisogno di prendere un pò di respiro per capire cosa sta succedendo nella tua vita. Nuovi amici, nuove conoscenze e nuove opportunità sono apparse in profusione, ma potresti comunque sentirti un pò giù, chiedendoti se riesci a gestire tutto. Non combattere questi sentimenti; lavora invece con loro.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: L’energia che ti ha spinto in avanti nelle ultime settimane potrebbe sembrare un pò in ritardo oggi, provocando il panico momentaneo. Di conseguenza, potresti sentirti un pò giù. Non cadere in questa trappola, Capricorno. Il ritmo è stato così veloce che a volte ha dovuto rallentare. Riprenderà e avrai il tempo di riprendere fiato. Tieni duro!



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti provare una leggera (e temporanea) notte oscura dell’anima, Acquario. Potresti dare una lunga occhiata alla tua vita e, anche se stai andando bene, sentirai che ancora non sei dove vorresti essere. Cerca di distrarti attraverso la lettura o forse un film. Questa sensazione passerà domani.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Un gruppo con il quale sei affiliato potrebbe essere entusiasta di una linea d’azione che potresti non sentire sensata ora, Pesci. Potresti informarli delle tue convinzioni, ma probabilmente ora sono troppo carichi per ascoltarle. Potresti iniziare a dubitare dei tuoi obiettivi che potrebbero richiedere molto tempo per manifestarsi. Tieni duro. A volte le cose richiedono più tempo di quanto desideri, ma il successo è nell’aria.